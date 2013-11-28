中国汇市：人民币即期早盘持稳，“倒量”交易仍在继续

* 人民币即期早盘持稳
* 人民币中间价微弱
* 成交大波幅窄显示“倒量”交易仍在继续
* 市场固步在6.09左右
路透北京11月28日 - 人民币兑美元即期 周四早盘持稳，继续固守在6.0920元左右，与昨日收盘价持平，而早盘整体波动幅度仅为5个点子，但截至目前即期成交量 已达到78亿美元，显示年底冲刺成交量的“倒量”交易仍在进行。
自11月初中共三中全会召开以来，人民币汇市一直固守在6.09元左右，跟之前汇市在今年8月中旬起横盘在6.12元约两个月左右的市场状况出奇相似，交易人士称期待监管层退出对汇市常态式干预的迹象。
“市场每天都是这样，没什么动静，...都在倒量，年底冲刺下成交排名。”上海一股份制行交易员称。
北京时间12:06，人民币兑美元即期报6.0924元，上日收报6.0924元。今日人民币兑美元中间价 为6.1343元，上日中间价为6.1330元。
外汇交易中心每年为银行进行交易量统计排名。银行为提高排名，往往会在市场相对平静的时候与其他银行合作“倒量”，与对手互相买卖头寸，价格相同、数额较大，使整体市场表现出价格波动不大但交易额放量的特征。
上述股份制行交易员称，现在汇市价格波动很小，市场目前仍看不到太大希望，监管层仍在控制市场的节奏，改革应该还是很难推进。
全球汇市方面，日圆兑欧元和美元周四亚洲早盘创下新低，本月表现可能创今年最差月份之一。英镑则受英国经济复苏走强迹象提振上涨。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1505/35，上日尾盘为6.1510。
北京时间12:02，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0842/47元，上一交易日尾盘报6.0841元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)