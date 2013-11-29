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货币新闻 | 2013年 11月 29日 星期五 10:50 BJT

《香港重要政经日程》--11月29日-12月9日

==================今日重要政经消息==================

11月29日（周五）

-- BDO亚太公司金融峰会:“市场和金融——亚洲动力”。

-- 凤凰医疗 首日挂牌。

-- 大家乐集团 公布中期业绩。

-- 银基集团 公布中期业绩。

-- 新华通讯频媒 公布中期业绩。

-- 长江制衣 公布中期业绩。

-- YGM Trading 公布中期业绩。

-- 融达控股 公布中期业绩。

-- 香港政府公布10月财政报告。

*-- 香港金管局公布10月外汇基金总资产。

--09:30 中国铝业 临时股东大会。

--09:30 中信证券 股东特别大会。

*--16:00 大家乐集团中期业绩记者会。

--16:30 香港金管局发布10月货币统计数据。

================== 近期重要政经消息==================

12月3日（周二）

-- 第14届香港论坛（至12月4日）。

--　　　eprint 首日挂牌。

-- 港通控股 第三季派息。

-- 英皇证券 年报公布。

--14:30 思捷 举行股东周年大会。

12月4日（周三）

-- 第14届香港论坛。

-- 金邦达宝嘉 首日挂牌。

*--08:50 香港投资基金协会第七次年会。

--10:30 汇丰香港11月采购经理人（PMI）指数。

12月5日（周四）

*-- 中国美东汽车 首日挂牌。

-- 澳优 年报公布。

*-- Prada S.p.A. 公布前九个月业绩（时间更改至12/20）。

12月6日（周五）

-- 华禧控股 首日挂牌。

-- 香港公布11月外汇储备。

-- 裕田中国 年报公布。

*12月9日（周一）

-- 东鹏控股 首日挂牌。

-- 新源控股 公布中期业绩。

-- 联太工业 年报公布。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
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