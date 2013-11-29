《香港重要政经日程》--11月29日-12月9日

国际油市：亚洲航煤现货价差上升，因北亚库存较低
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售八艘，每艘2.6至2.8万吨含硫0.2%的柴油，以及八艘，每艘1,500吨含硫50ppm柴油，船期为5月至8月。
==================今日重要政经消息==================
11月29日（周五）
-- BDO亚太公司金融峰会:“市场和金融——亚洲动力”。
-- 凤凰医疗 首日挂牌。
-- 大家乐集团 公布中期业绩。
-- 银基集团 公布中期业绩。
-- 新华通讯频媒 公布中期业绩。
-- 长江制衣 公布中期业绩。
-- YGM Trading 公布中期业绩。
-- 融达控股 公布中期业绩。
-- 香港政府公布10月财政报告。
*-- 香港金管局公布10月外汇基金总资产。
--09:30 中国铝业 临时股东大会。
--09:30 中信证券 股东特别大会。
*--16:00 大家乐集团中期业绩记者会。
--16:30 香港金管局发布10月货币统计数据。
================== 近期重要政经消息==================
12月3日（周二）
-- 第14届香港论坛（至12月4日）。
-- eprint 首日挂牌。
-- 港通控股 第三季派息。
-- 英皇证券 年报公布。
--14:30 思捷 举行股东周年大会。
12月4日（周三）
-- 第14届香港论坛。
-- 金邦达宝嘉 首日挂牌。
*--08:50 香港投资基金协会第七次年会。
--10:30 汇丰香港11月采购经理人（PMI）指数。
12月5日（周四）
*-- 中国美东汽车 首日挂牌。
-- 澳优 年报公布。
*-- Prada S.p.A. 公布前九个月业绩（时间更改至12/20）。
12月6日（周五）
-- 华禧控股 首日挂牌。
-- 香港公布11月外汇储备。
-- 裕田中国 年报公布。
*12月9日（周一）
-- 东鹏控股 首日挂牌。
-- 新源控股 公布中期业绩。
-- 联太工业 年报公布。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售八艘，每艘2.6至2.8万吨含硫0.2%的柴油，以及八艘，每艘1,500吨含硫50ppm柴油，船期为5月至8月。
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。