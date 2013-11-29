路透专访：美元将步入升值长周期，中国应警惕资本外流风险--美联储经济学家

* 美元已处于2002年以来贬值周期的底部

* 金融改革重心应放在国内金融市场质量和效率上

* 中国利率水平呈现中性偏紧，将是长期现象

* 中国资本外流风险增大，人民币国际化宜暂缓

作者 罗晟

路透上海11月29日 - 美国达拉斯联邦储备银行高级经济学家王健称，美元预计将步入升值的长周期，而中国仍处于结构性减速过程中，面临资本外流压力的风险增大，因此宜暂缓资本账户开放以及人民币国际化进程。

他在接受路透专访时提出上述个人建议。他并称，中国三中全会显示新一届领导人有足够动力去进行全方位的改革。改革重心应放在提高国内金融市场质量和效率上，包括减少对市场利率的行政干预，以及实现人民币汇率的双向浮动。

“中国央行在执行货币政策时需要更多的智慧。”他说，“要在稳定金融市场的情况下，实现经济增速的平稳下滑。”

王健分析称，中国决策者应注意如何减少对市场利率的行政干预，同时在经济增速平稳下滑时不出现剧烈波动。在汇率方面，针对人民币单边升值预期仍然较强，应允许汇率自由浮动，让市场出现双向浮动的预期。

王健指出，自70年代以来，美元就存在先贬再升的大周期规律，现在即处于有第三个周期的贬值底部，预计即将步入升值阶段，从历史上看很可能走出连续升值的态势。

美元指数 在1971年至1985年，经历了约10年走贬，5年走强的大周期；自1985年到2002年期间，经历了1995为分界线的持续贬值和持续升值的周期；自2002年至今，美元指数仍然处于贬值的阶段。

展望明年的国际资本流动趋势，他认为，美联储退出QE（量化宽松政策）的时点，并不必然导致中国出现大量资本流出。

“其他新兴市场国家相比，中国是否依然具备吸引力，才是关键。比如6月份美联储主席贝南克关于推出QE的讲话，使得很多资金回流美国，但也有从东南亚国家转移到中国的。”王健认为。

王健认为，6月的“钱荒”以来，中国经济开始了一个去杠杆化的过程，这必然需要通过资金价格上升去解决这些结构性问题，这是正确的方向。而现在国债收益率中枢的抬升，可以看成是中国决策层主动调整的一部分。

他认为，中国境内利率水平将长期呈现中性偏紧现象，原因是过去10到20年中国采取的是低利率政策，并没有反映真实的资金价格，造成产能过剩和资产价格泡沫等结构性问题。这类似美国采取超低利率刺激经济增长的政策。

风险点在于短期周期性问题和长期结构问题是否叠加。如果短期内产生的经济回调，产生了经济周期中的底部波动，可能央行需要一些暂时的放松政策来支撑经济增长。

本月的中共十八届三中全会为中国勾画出未来十年改革蓝图，提出要求完善人民币汇率市场化形成机制，加快推进利率市场化，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线。

***人民币国际化宜暂缓***

王健分析称，在未来美元步入升值周期，中国经济处于结构性减速的背景下，推动资本账户开放和人民币国际化进程，会使得资本外流压力加大。

届时若人民币汇率继续盯住美元，国内生产成本会提高，对制造业冲击很大。而形成双边波动预期，对国内经济则是更好的调整过程。

“人民币汇率双向波动的预期形成是越早越好，但这取决于人民银行的智慧。历史上没有哪个国家的汇率制度在从固定向浮动的转变中做得非常好，往往产生大的经济波动。”王健说。

在此意义上，他建议应该暂缓人民币国际化。应该在人民币中间价的形成机制里面，允许国内金融机构之间形成人民币汇率中间价的更好的定价机制，逐渐再考虑国外机构去参与中间价的定价。

王健认为，人民币国际化应当包括以下含义：人民币在国际贸易和投资中广泛使用，人民币自由兑换，自由出入中国，人民币在第三方贸易和投资中使用，人民币成为某些央行储备货币。

在他看来，中国央行遇到的难题是如何改变市场预期，从而让人民币汇率走向浮动，为国内经济主体应对美元升值做好制度准备。