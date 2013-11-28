中国债市：利率债中长端延续暖势，午后部分做市商现买入报价券急需

路透北京11月28日 - 中国银行间债市周四利率品种中长端延续暖势，其中10年国债收益率降幅尤甚。交易人士表示，随着流动性小步改观，及供给压力缓解，近期机构的信心有所好转。

且今日午盘中段，10年期国债130018券 的双边报价卖盘被点击成交，部分做市商有急需买入报价券的需求，加速了日内中长端收益率下行。

“最近发行明显减少，资金面没进一步恶化，致债市抛盘减少，买盘跃跃欲试。另外，今天下午10年国债130018双边被4.48%点击成交...随后双边4.45%被连续点击后，引发国债一系列集中于双边成交的收益率快速下跌行情。”一银行交易员称。

上海一银行交易员指出，“上午动的没那么明显，下午(收益率)下的明显一点，主要就是中长期的，10年下来挺多的，大家还是觉得逆回购放出来算是给市场面子，资金比昨天好了那么一点。”

中国银行间市场周四隔夜回购利率略走低，而七天及以上期限品种则继续走升。交易员表示，央行缩量逆回购对货币市场交投情绪略有安抚，隔夜资金供给稍增，然七天及14天期限品种因跨月，场内拆借仍显供不应求；一个月以上期限资金则在机构出于储备跨年、跨节资金考虑的影响下，价格高企。

有交易员提到，下周新债供给压力或较本周抬头，这是否将成为阻碍本轮利率债反弹的因素值得关注。

上述上海某银行交易员就表示，下周除两期国债外，还有农发和国开，“供给这个压力又起来了，所以这个乐观情绪可能维持不了太久。”她说。

据路透统计，截止目前，已公布的下周利率债发行计划规模约580亿元人民币。此外，依照财政部此前公布的国债发行计划，下周五或将发行30年期记账式国债，惟规模尚不详。

另据路透周三报导引述三位消息人士指出，中国铁路总公司计划下周三招标发行今年第七期铁道债(企业债)，规模未调整，仍为150亿元人民币，期限10年，取消了此前曾计划过的20年品种。

中国央行公开市场本周继续净投放，三年央票也自7月中来首次未续做。但市场人士表示，货币政策中性偏紧的预期并未改变，期冀央行短期“放水”并不现实，公开市场或继续维持“小步快调”的灵活节奏。

不过北京一大型银行交易员认为，随着紧缩的货币政策影响加深，企业发债利率显着提升，统计局数据显示企业利润率仅略高于5%，长期而言企业难以承受高企的资金成本，势必影响明年经济发展。在此压力之下，货币政策即使不松，应该也不至于进一步收紧。

剩余期限约9.7369的固息国债130018券 最新成交收益率在4.45%，上日尾盘为4.54%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.7889 4.9218

上日 3.8281 4.7793

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 4.3422/4.2822

国债参考率报价 4.1200/4.0511

金融债参考率报价 5.1789/5.1133(完)

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