中国金融：信托通道业务或在五年后消亡，行业亟待转型--报告

路透北京11月28日 - 中国平安信托与麦肯锡咨询公司联合发布的报告认为，如果中国市场沿承国际市场的趋势，持续放松非信托金融机构对于信托业务的介入，通道业务将在五年后走向消亡。私募投行业务则受政策监管和宏观经济影响较大，行业整体波动性较强。

周四发布的《中国信托业发展研究报告（2013）》指出，中国信托业未来发展的方向将在与另类资产管理、新型私募投行和私人财富管理。

“仅以传统信托业务为主业的模式将遭受巨大挑战，信托行业已经走到了发展的十字路口亟待转型。”报告称。

报告表示，另类资产管理应该是每个信托公司必须着力打造的核心业务。机构投资者和超高净值个人投资者群体的日趋成熟，国际范围内另类投资主流化的大势所趋，为开展这项业务提供了绝佳的历史契机。

新型的私募投行仍将是一个核心业务，但需要优化和转型。新型的私募投行业务必须做到对基础资产的专业化直接覆盖，并且建立资产证券化产品的设计和私募发行能力。

“私人财富管理是加分项，有资源和能力的信托公司可以作为一个核心业务来打造。”报告称。

中国个人财富聚集的速度是惊人的，而且从2012年开始有加速增长的趋势。报告认为，具备一定规模和分销网络的信托公司可以战略性地涉足这块业务，进一步提升业务组合的稳定性和利润率。

报告并认为，监管机构应鼓励民营资本进入信托业，推动股权结构多元化。鼓励资产管理和私募投行领域的业务模式和产品创新。在财富管理方面，允许设立投资管理账户，实现真正的一站式财富管理。

此外，监管当局就应该鼓励和支持优胜劣汰和健康的行业整合，支持一批成功转型的信托公司上市。