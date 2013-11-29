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货币新闻 | 2013年 11月 29日 星期五 16:46 BJT

离岸人民币：交行香港分行12亿宝岛债料顺利发行，短期考虑再发

路透台北11月29日 - 汇丰(台湾)银行周五表示，中国交通银行 香港分行募集的宝岛债，三年期及五年期的认购金额预期可达8亿及4亿人民币。

交通银行台北分行助总胡峰毅称，预期可以成功完成在台募集与发行12亿人民币的宝岛债，由于机构投资人反应相当热烈，将会有超额认购，短期内会考虑再度发行宝岛债。

多位本地银行与寿险业者对路透表示，交行香港分行宝岛债的最终定价与询价利率一致。三年期票面利率定为3.4%、五年期则定为3.7%。

两位消息人士周二表示，台湾柜台买卖中心(OTC)将于周三正式对外公布陆企发行宝岛债的修正规章，中国农业银行 、交行香港分行，均将随后递件申请。(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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