离岸人民币：交行香港分行12亿宝岛债料顺利发行，短期考虑再发

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透台北11月29日 - 汇丰(台湾)银行周五表示，中国交通银行 香港分行募集的宝岛债，三年期及五年期的认购金额预期可达8亿及4亿人民币。
交通银行台北分行助总胡峰毅称，预期可以成功完成在台募集与发行12亿人民币的宝岛债，由于机构投资人反应相当热烈，将会有超额认购，短期内会考虑再度发行宝岛债。
多位本地银行与寿险业者对路透表示，交行香港分行宝岛债的最终定价与询价利率一致。三年期票面利率定为3.4%、五年期则定为3.7%。
两位消息人士周二表示，台湾柜台买卖中心(OTC)将于周三正式对外公布陆企发行宝岛债的修正规章，中国农业银行 、交行香港分行，均将随后递件申请。(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。