《中国新债》铁道总公司拟下周三发150亿元铁道债，期限10年--消息

路透北京11月28日 - 三位消息人士周四对路透表示，中国铁路总公司计划下周三招标发行今年第七期铁道债(企业债)，规模未调整，仍为150亿元人民币，期限10年，取消了此前曾计划过的20年品种。
其中两位知情人士指出，该期债发行利率上限定在5.8%的位置。
截止目前，下周的利率债发行安排中，农发行、国开行和财政部将分别于周一、周二和周三发行至多150亿元、至多150亿元和280亿元金融债或国债。此外，依照财政部此前公布的国债发行计划，下周五或将发行30年期记账式国债，惟规模尚不详。
路透本月上旬曾引述消息人士称，在当时新债供给密集，机构信心匮乏的情况下，中国铁路总公司原计划11月13日招标的合计150亿元人民币固息债被取消发行。依原发行，该期限将分别10年期和20年期两个品种，规模分别为90亿元和60亿元。
今年铁道债的计划发行规模是1,500亿元，与上年持平。以下为2013年已发行铁道债招标细节如下：
以下为2013年已发行铁道债招标细节如下：
金额 期限 招标日期 中标利率 投标倍数 招标利率区间
(亿元) (年) (倍)
第一期 200 10 7月23日 4.97% 1.78 4.15%-5.15%
第二期 100 10 8月13日 5.10% 1.39 4.15%-5.15%
100 20 8月13日 5.35% 1.08 4.35%-5.35%
第三期 200 7 8月26日 5.06% 1.66 4.20%-5.20%
第四期 150 7 9月11日 5.20% 1.13 4.20%-5.20%
50 15 9月11日 5.50% 2.06 4.60%-5.60%
第五期 150 10 10月14日 5.32% 1.34 4.40%-5.40%
50 20 10月14日 5.55% 1.38 4.60%-5.60%
第六期 150 10 10月31日 5.54% 1.29 4.60%-5.60%
50 20 10月31日 5.60% 2.13 4.80%-5.80%
总计 1,200
此前国务院已明确，中国铁路总公司的铁路建设债券为政府支持债券。而且考虑到铁路运输公益性因素，中央财政将在2013年和明后两年对中国铁路总公司实行过渡性补贴。
今年铁道债计划发行规模与上年持平，其中部分额度将为超出“红线”外的特批额度。
中国铁道部改革方案于今年3月落定，原铁道部一拆为三以实现政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责。(完)
(发稿 康熙泽/曹巍浩；审校 屈桂娟)