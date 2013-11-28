新西兰金融：房贷新规见效缓和央行压力，或推迟明年加息开始时间

路透惠灵顿11月28日 - 新西兰央行周四称，其对银行施加的住房贷款限制开始产生影响，提升了明年加息起始时间推后的可能性。

该央行上月规定，针对保证金不超过房价20%的客户，银行的低保证金高价值贷款数量不得超过10%，以此打压过热的楼市，并降低金融系统严重下滑的风险。

新西兰央行称，10月高贷款与价值比率(LVR)贷款在银行整体抵押贷款中的比重降至11.7%，上年同期约为30%。

“我们仍预计3月将升息，但贷款数据可能带给央行一些慰藉以暂缓行动...令可能性偏向于更晚升息，”ASB首席分析师Nick Tuffley称。

新西兰房价10月触及纪录高位，全国房价中值同比上涨9.9%，不过涨幅多数是由奥克兰和基督城这两个主要城市的房屋短缺所带动。

“虽然高LVR贷款数量明显减少，但现在还无法评估这给整体楼市活动及信贷成长带来的影响，”新西兰央行副总裁Grant Spencer在声明中称。

新西兰央行已表示，LVR限令在第一年将相当于官方现金利率上升30个基点。央行曾暗示预计明年开始加息。

央行称，楼市状况是其决定升息幅度与时间的关键依据，大多数分析师预计明年3月开始升息。

但Tuffley补充道，汇率水平及美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始缩减宽松政策，也将对新西兰央行启动收紧周期产生较大影响。(完) (编译 王翔琼；; 审校 隋芬)