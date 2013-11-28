京东商城积极挑战阿里巴巴，物流成制胜法宝

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月27日 - 京东商城快递员陈洪磊(音)将装有服装、电器和炊具的盒子放到他的电动三轮车上，准备递运给客户。京东商城在竞争激烈的电商市场保持了物流优势。

京东商城拥有自己的快递和仓储网络，以确保商品及时有效地投递到用户手中。阿里巴巴旗下的天猫和淘宝其物流依然靠外部的快递公司。

陈洪磊说：“我们需要把每件货品都送完才能下班。”他正与一个团队合作从北京西北部的一个仓库递送包裹。

京东旗下有一个超过1万人的快递团队，负责在全国主要地区实现24小时内送达。京东在全国还有1400座货品仓库。在中国5.91亿注册网民中，京东的客户占到六分之一强。

弗雷斯特研究公司(Forrester Research)北京副总裁王平(Bryan Wang)表示：“京东在做亚马逊在美国曾做过的事，且必将会改变这个市场。”世界上最大的在线零售商亚马逊 在美国和中国经营着自己的物流网络。

王平表示：“如果要买高价格的商品，客户往往会选择京东，而非天猫和淘宝。为什么呢？因为京东会承担责任。”

阿里巴巴表示，他们计划与几家快递服务公司合作，2020年前在物流和支持服务方面投资160亿美元。

Export Now公司执行长Frank Lavin表示：“电子商务拼的就是物流。”该公司帮助国际品牌通过阿里巴巴的天猫在华销售。

“当我们在网上购物时，这不仅事关前端的美妙购物享受，也关乎后端--全国的快递系统物流能力。”

**价格战**

中国料在今年超越美国，成为全球第一大网络零售市场，利好京东和其他网络零售商。

但这些电商都活在阿里巴巴巨大的阴影下，阿里巴巴控制着中国近80%的网络零售市场，但电商市场的增长前景太具吸引力，让投资者没法忽视。

京东商城过去六年从外国投资者手中获得了22.3亿美元融资，包括安大略省教师退休金计划基金(Ontario Teachers' Pension Plan)和沙特王子、亿万富翁阿尔瓦利德·本·塔拉尔(Prince Alwaleed bin Talal)旗下的王国控股公司(Kingdom Holding Co)，京东利用这些资金扩大其物流网并采用激进的定价策略。

今年的“双11光棍节”，京东商城实现销售额16亿美元，逊于阿里巴巴的57亿美元，但仍远远超过美国消费者在去年的网络星期一(Cyber Monday)消费14.6亿美元的数字。

京东强大的物流是帮助推动该公司今年营业额增加逾三分之二、突破1000亿元(164.1美元)的主要元素，这一数字约相当于中国B2C市场的近20%份额。

京东商城拒绝讨论其盈利情况。

京东商城的定价也是其击退竞争者的重要因素。

京东商城首席运营官沈皓瑜表示：“市场份额肯定比盈利和利润重要。我们目前的重点不在盈利上。”

但分析师们警告称，京东商城可能会陷入与阿里巴巴的价格战中。

市场研究公司Maverick China位于北京的执行主管Boaz Rottenberg表示：“他们正挤压利润，这对他们是个很大的问题。”(完)