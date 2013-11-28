路透调查：中国11月官方制造业PMI料降至51.1，不改整体平稳之势

* 公布项: 中国11月官方制造业PMI
* 公布时间: 12月1日(周日)约9:00
* 路透预估中值: 51.1
* 预估区间: 50.8-51.3
* 历史数据: 10月--51.4；9月--51.1；8月--51.0
路透综合13分析机构预估中值显示，中国11月官方制造业采购经理人指数（PMI）预计小幅降至51.1，反应季节性需求波动。该指数连续四个月持于51以上，显示经济整体企稳之势。
进入下半年来，中国经济逐渐走出低谷，三季度国内生产总值（GDP）反弹至7.8%，10月宏观数据也四平八稳，反映目前内外需能支撑起经济增长。分析人士多预计四季度GDP受高基数影响，可能略逊于上一季，但无碍全年增长7.5%的目标达成。
上海证券宏观分析师胡月晓认为，11月PMI数据小波动，不代表趋势性变化，经济内生动力仍强，将持续平稳运行。他的预估值为51.2。
海通证券宏观分析师高远则指出，秋季小开工结束后，PMI存在季节性回落；而且，中观高频数据显示，电力和粗钢数据均较10月下台阶，反映需求不振和价格疲弱，以上对应于PMI产出、新订单和价格指标均有向下压力。他预计官方PMI降至50.8。
下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:
___________________________2013年_______________________ ____2012年_______
10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月
PMI(%) 51.4 51.1 51 50.3 50.1 50.8 50.6 50.9 50.1 50.4 50.6 50.6 50.2
受新出口订单等拖累，上周公布的汇丰11月中国制造业PMI初值从七个月高位滑落至50.4，但仍连续四个月在荣枯线之上，预示今年四季度经济延续增长，但增势可能会有所减弱。
中国总理李克强上周四表示，中国经济下半年以来企稳并改善，对中国完成今年主要经济目标充满信心。他还称，中国将全面深化改革，保持经济长期可持续增长。
此前，中共十八届三中全会通过全面深化改革若干重大问题的决定，勾画经济、政治、文化、社会、生态文明、国防和军队六个方面的改革蓝图。资本市场对此反响积极，上证综合指数 在细节发布前后两日大涨逾5%。
11月官方制造业PMI将于12月1日公布，次日将公布汇丰中国11月制造业PMI终值。
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。
以下为各机构给出的11月中国官方制造业PMI预估详情:
机构 预估值
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Forecast 50.9
澳新银行 51.3
东方汇理 51.3
大和资本市场 51.0
国泰君安 51.1
海通证券 50.8
兴业银行 51.2
ING金融市场 51.0
摩根大通 51.1
招商证券 51.0
上海证券 51.2
申银万国 51.1
湘财证券 51.1
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路透中值 51.1
10月数据 51.4 (完)
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)