中国经济：允许农村土地流转不能忽略中国粮食安全--科协副主席

* 允许农村土地流转也要确保中国粮食安全

* 去年中国粮食九连增,但进口却是历史上最高的一年

* 建议政府一定要管住吃饭的问题

路透北京11月28日 - 允许农村土地流转无疑是刚刚结束的十八届三中全会最大亮点之一，当市场将目光聚焦在农村土地价格会因此升值时，中国科协副主席陈章良则担忧由此可能带来的中国13亿人口粮食安全问题。

他在周四北京举行的城市中国论坛上称，尽管中国粮食生产已经九连增，今年有望十连增，却仍然需要大量进口粮食。在允许土地流转的城镇化过程中，如何确保那些农地能继续种粮食？

“如果大家对三中全会的理解为市场配置资源，那么土地应该是流转，土地应该可以建设，土地应该可以盖楼，应该变成城镇化，所有人盯着可怜的那些地，那就很危险。”身为中国农业大学的校长，又担任广西副省长六年并分管农业的陈章良不无忧虑地称，“政府一定要管住吃饭的问题，如果大家老盯着城镇化，盯着这点地，国家要出事的。”

他指出，目前中国农民承包的耕地大概13亿亩，除了承包地还有集体建设用地大概是2.5亿亩，合在一起，在农民手里的地大概在15亿亩，这个土地是中国救命的土地。

他分析称，如果说市场决定资源配置的话，这些地立即盖成房子比种田要强多了，农耕地中种玉米种大豆一亩也就是几百块钱，但是种菜一亩大概在四千，种葡萄一年大概一万，种柑橘、水果大概在五千、六千不等。

“如果大家盯着这块农地的话，你只要流转过来，给农民一千块钱一亩地的时候，这个地已经不种水稻了，成都那边立即种辣椒，一亩赚一万左右。谁来种农田？”陈章良称。

他谈到的第二个忧虑是中国13亿人口，最后突破15亿的时候，如果农田保不住，后果会非常严重。

中国政府此前一直强调要坚守18亿亩耕地红线。

“中国去年九连增，今年可能还要增，中国今年粮食能够进入12,000亿斤，十连增。但是人口在增，嘴越来越刁，现在吃猪肉、牛肉、鱼肉,而猪、牛全部是吃粮食的，由于饮食逐渐靠近西方社会，使得粮食消费剧增。”陈章良称。

他指出，中国在粮食九连增的前提下，去年是历史上进口粮食最多的一年，今年上半年进口的粮食居然比去年上半年增加41.2%，相当于外国给中国种了3亿亩的田地。

“中国的农业事实上没有多余是不够，粮、棉、糖全面进口，去年进口到最高历史水平。如果这么走的话，将会看到世界粮食市场，跟矿山、石油一样，这是一个很痛苦的过程。我们只要一进粮食的价格就上去了。”陈章良指出。

过去10年，中国粮食的进口依存度从6.2%增长到12.9%，翻了一番。2012年中国粮食总产量达到5.9亿吨，与此同时进口粮食总量达到创纪录的7,100万吨。

今年上半年，中国粮食进口达4,085万吨，同比增长41.2%，进口规模创下新高。其中，小麦进口219.35万吨，同比增长294.9%，大米进口量已经达到了131.13万吨。

曾经身为地方官的陈章良也提到，虽然土地流转有利于农业集约化和规模化，但政府在土地流转过程中如何保护农民利益，特别是知识少的农民是一个问题，此外还要防止贫民窟的形成。