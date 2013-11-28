重温稿-《中国新债预测》进出口行两年债利率预测均值5.39%，低于二级市场

* 招标品种：进出口行两年固息债

* 招标时间：周五(29日)10:00-11:00

* 招标金额：至多68.5亿元

* 预测区间：5.36%-5.43%

* 预测均值：5.39%

* 受访人数: 8位(银行、券商）

路透上海11月28日 - 中国进出口银行周五将招标发行两年期固息债。路透调查显示，债市短期明显回暖，市场信心亦有所恢复，加之本期新债规模不大，期限也适中，料整体需求不错，中标利率低于二级市场，预测均值在5.39%。

“估计在5.40%左右，这应该是（进出口行今年）最后一期债了，现在市场情绪比较稳定了，接下来一个月供给也会减少，应该需求还可以吧，”华南一券商交易员称。

华东一银行分析师则表示，伴随着市场回暖，机构此前投标新债时的悲观心态也明显改观，周二国开行两期新债中标收益率都低于预期，且认购情况不错，预计明日新债的投标情况也应该不错。

不过他并认为，本周央行公开市场逆回购操作虽继续进行，但操作量呈下滑之势，表明中性偏紧的政策基调尚无改变迹象，资金面尽管稍有好转，但紧平衡格局尚没有实质改观，明日新债定位大幅偏低的可能性亦有限。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，两年期品种最新收益率报在5.4692%。二级市场相近期限券种，剩余期限1.7年的口行债 今日暂无成交，上日尾盘报5.40%。

中国央行公开市场本周继续净投放，三年央票也自7月中来首次未续做。但市场人士表示，货币政策中性偏紧的预期并未改变，公开市场或继续维持“小步快调”的灵活节奏。

银行间市场周四隔夜回购利率略走低，而七天及以上期限品种则继续走升。交易员表示，央行缩量逆回购对货币市场交投情绪略有安抚，隔夜资金供给稍增，然七天及14天期限品种因跨月，场内拆借仍显供不应求；一个月以上期限资金则在机构出于储备跨年、跨节资金考虑的影响下，价格高企。

明日新债为进出口行今年第42期金融债，采用多重利率中标(美国式)方式。缴款日和起息日同为12月3日，11月29日-12月3日为分销期，12月9日上市交易。

该期债不设基本承销额，发行手续费为总额的0.05%。