台湾金融：台日签署“金融监理合作备忘录”，有助双向投资--金管会

路透台北11月28日 - 台日经贸投资往来密切，洽谈多年的合作备忘录终于达成共识，台湾金融监督管理委员会周四表示，台日双方今日在日本东京完成“金融监理合作备忘录”签署，将有助于双方金融业务投资及合作。
随着日圆近年大幅贬值，吸引台湾金融业赴日投资，包括台湾中信金控 日前公布以520亿日圆收购日本东京之星银行98.16%股权，成为外资收购日银首例 。
“日圆较前几年已大幅贬值，台湾金融业者可考虑赴日本进行长期投资布局。”金管会副主委王俪玲便称。
她并表示，台湾正积极推动自由经济示范区，在金融方面也陆续采取许多开放措施，欢迎日本金融业者前来投资，加强双方业务合作。
此次备忘录范围涵盖银行、证券期货及保险业等金融业务的监理合作，包括对在双方管辖范围内营运之金融机构之资讯交换。
金管会表示，目前台湾已有五家银行于日本东京及大阪设有6处分行，日本则有三家银行在台北设立分行；证券业部分，日方在台设有1分支机构；保险业部分，台湾业者在日设有一办事处，日方在台有一子公司、一合资公司及7家办事处或联络处。
金管会统计，截至目前，已与各国金融监理机关签署48个监理合作备忘录或换函，对象遍及美洲、欧洲、亚洲等主要国家，在亚洲方面，除日本外，合作对象包括中国大陆、香港、新加坡、马来西亚、菲律宾、越南、印度、泰国以及澳洲等。(完)
(记者 詹静宜 审校 黄凯)