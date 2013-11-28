新兴汇市：印尼卢比近五年来首次触及12,000，经济数据打压泰铢和披索

泰铢 下滑至逾11周以来的最低水平，因10月制造业产出降幅高于预期，让有关该国政治紧张局势将很快开始拖累经济的担忧雪上加霜。
不过，交易商表示，由于央行抛售美元限制本币跌势，泰铢扳回大部分稍早录得的跌幅。
菲律宾披索下跌，因该国第三季经济成长不及预期。菲律宾披索亦扳回稍早跌幅，受助于汇款流入和当地股市跳涨1.9%。
多数亚洲新兴经济体下滑，因一周初请失业金等强劲的美国数据支持了美联储或很快开始缩减购债政策的预期。
亚洲 当日 今年以来 2012年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 102.17 102.16 -0.01 -15.05 86.79
坡元 1.2547 1.2551 +0.03 -2.61 1.2219
台币 29.680 29.672 -0.03 -1.83 29.136
韩元 1061.15 1061.10 -0.00 +0.89 1070.60
泰铢 32.12 32.14 +0.06 -4.70 30.61
菲律宾披索 43.73 43.68 -0.11 -6.13 41.05
印尼卢比 11995.00 11880.00 -0.96 -19.72 9630.00
印度卢比 62.40 62.14 -0.42 -11.88 54.99
马币 3.2270 3.2305 +0.11 -5.24 3.0580
人民币 6.0919 6.0924 +0.01 +2.27 6.2303
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(编译 洪曦; 审校 高琦)