台湾货币市场：12月提存期资金预期变化一览表

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透台北11月29日 - 台湾货币市场12月提存期资金预期变化因素摘要如下：
宽松因素：
--央行存单到期4兆(万亿)1,575.3亿台币 ：(单位：亿台币)
12/04 3,744.60
12/05 446.50
12/06 5,358.35
12/09 4,333.65
12/10 1,300.00
12/11 606.00
12/12 630.00
12/13 719.35
12/14 14.00
12/16 6,448.00
12/17 4,200.00
12/18 1,704.50
12/19 3,941.00
12/20 877.00
12/23 2,128.50
12/24 841.00
12/25 592.50
12/26 3,354.85
12/27 61.50
12/30 50.00
12/31 48.00
01/01 125.00
01/02 25.00
01/03 26.00
--公债还本付息366.4375亿台币
12/05 92甲10期本金 350.0000亿台币
12/05 92甲10期10息 10.0625亿台币
12/28 99甲9期3息 6.3750亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--12/04：发行102/10期10年期增额公债，预计金额350亿台币，11月29日标售。
--12/27：发行财102-13期364天期国库券，预计金额350亿台币，26日标售
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
*表新增及修正 (完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。