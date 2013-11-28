台湾汇市：台币/美元连两日收跌创两个月低位，出口商抛汇卖需缩减贬幅

* 台币创两个月收盘低位 * 持续消化月底出口商抛汇卖需 * 外资买超台股量能扩大成变数 * 明日实质交易区暂估29.550-29.630 路透台北11月28日 - 台币兑美元 周四连续两日小幅收跌，创两个月收盘低位 。交易员认为，尽管近期日圆疲弱对台币、韩元等亚币形成压力，惟台币因持续消化出口商 抛汇卖需，令台币实质交投难以跳脱既有区间盘整。 汇银人士指出，由于台湾加权指数连涨五日收近一个月高位，外资买超台股量能亦扩至 逾80亿台币，随着月底出口商抛汇卖压消化靠一段落，外资动向成为短线台币实质交投最大 变数，然今日外资仍维持买卖汇双向交易皆有，交投方向尚不明确。 今日台币收跌0.8分报29.680，创两个月收盘低位，前波收盘低位为9月25日的29.690。 “再来就看股市表现，如果续涨吸引外资汇入就预期有行情。”一位大型本地银行交易 员称。 市场人士指出，由于明日出口商抛汇单子的交割日已跨月，推估明日出口商抛汇卖压可 望减轻，后续转而关注外资的资金动向，目前市场多数预期短线台币主要交投维持区间盘整 的可能性较高。 交易员普遍预估，明日台币主要交投区间暂看在29.550-29.630。 台湾股市 周四连续第五个交易日收涨0.80%至8,362.43点，创近一个月收盘高位 。证交所资料显示，外资及陆资在台股买超扩大至83.99亿台币，连四日买超共计121.11亿 台币；上日修正后为买超16.52亿台币。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，交易员称，美元/台币一个月天期以上 的折价幅度皆较上日缩减，而一周天期美元/台币的溢价幅度亦轻微扩大，显示海外法人持 续偏向看弱台币；一个月期远汇 尾盘报价来到29.585/29.615，上日尾盘则收 报29.615。 今日台币实质交易区间主要在29.592-29.628，上日交投则在29.590-29.618；与台币具 比价效应的韩元 今日几乎收平报1,061.5，上日收报1,061.1。 亚洲新兴市场方面，印尼卢比兑美元周四近五年来首次触及12,000卢比的心理支撑位， 泰铢和菲律宾披索因经济数据令人失望而走低。 本周余日全球汇市重要经济数据及事件包括：周四美国市场休市一天、德国11月就业数 据、欧元区11月景气指数及周五台湾公布第三季GDP、欧元区11月通膨率等。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.680 29.672 29.577-29.700 29.690 6.32 8.07 元太外汇经纪公司 29.670 29.652 29.583-29.670 29.660 3.04 3.83 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 -0.030/-0.015 美元/台币六个月期 -0.210/-0.175 -0.215/-0.185 (完)