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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 17:34 BJT

台湾债市：102/11期五年公债中，证券业卖超14亿台币

路透台北11月29日 - 台湾柜台买卖中心周五公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/11 
交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     12.50      0.50       +12.00
     票券业      2.00      0.00        +2.00
     证券业     14.00     28.00       -14.00
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