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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 17:16 BJT

台湾债市：102/11期借券成交30.28亿台币，加权平均利率0.5576%

路透台北11月29日 - 台湾柜台买卖中心公布，周五等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下：
      
    期别   成交值  最高利率  最低利率  加权平均利率  可交易余额  上日余额
  102/11    30.28    0.5900    0.4300        0.5576       120.0     127.0
                        
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
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