中国债市：长端续下探带动利率互换曲线变平，跟随中长期利率债行情

路透北京11月28日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周四变平，由长端继续下探带动。市场人士表示，午盘做市机构急需买入报价券的需求引发了中长期利率债的行情，IRS长端受到带动，跟随下行。
市场人士称，今日午盘中段，10年期国债130018券 的双边报价卖盘被点击成交，部分做市商有急需买入报价券的需求，加速了日内中长端收益率下行。
上海一银行交易员称，IRS走势由现券行情带动，当前市场情绪中，IRS下探的可能性大于向上的可能性。但当前基准资金利率水平仍高，一定程度上也会限制IRS下探的空间。
银行间市场周四隔夜回购利率略走低，而七天及以上期限品种则继续走升。交易员表示，央行缩量逆回购对货币市场交投情绪略有安抚，隔夜资金供给稍增，然七天及14天期限品种因跨月，场内拆借仍显供不应求；一个月以上期限资金则在机构出于储备跨年、跨节资金考虑的影响下，价格高企。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.6025/4.7084 4.4809/4.5675 4.5371/4.6175 4.6021/4.6900 4.6092/4.8817
上日 4.5442/4.6475 4.4400/4.5200 4.4900/4.5700 4.5450/4.6300 4.5554/4.8329
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变动 +0.0583/+0.0609 +0.0409/+0.0475 +0.0471/+0.0475 +0.0571/+0.0600 +0.0538/+0.0488
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年10月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.69亿元，较9月的1,586.49亿元增加不到一成。(完)
(发稿 曹巍浩；审校 林高丽)