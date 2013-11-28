更新版 1-中国货币市场：逆回购再驰援隔夜利率小跌，但跨月及长期资金仍供不应求

(新增收盘报价)
路透上海11月28日 - 中国银行间市场周四隔夜回购利率略走低，而七天及以上期限品种则继续走升。交易员表示，央行缩量逆回购对货币市场交投情绪略有安抚，隔夜资金供给稍增，然七天及14天期限品种因跨月，场内拆借仍显供不应求；一个月以上期限资金则在机构出于储备跨年、跨节资金考虑的影响下，价格高企。
“(资金)松了很多，逆回购量虽少，但还是多少有点影响的。”华南一银行交易员表示，“不过，七天、14天跨月哇，还是不好借”。
央行公开市场本周继续逆回购一周双操作，周四进行190亿元人民币逆回购操作，期限14天。据此计算，央行本周净投放170亿元人民币，连续两周净投放。
上海一银行交易员表示，当前资金利率央行指导维稳意味仍浓，不过从市场情绪来看，月末及下月初资金面大幅收紧的概率已经不大，短期流动性并无大碍，更多机构关注的焦点还是集中在年末以及跨节资金的供求上面。
他并表示，随着年底临近，不少机构长期资金融出意愿不强，而年末财政存款的投放有望集中在12月中下旬，届时或对资金面提供助益。
据以往经验，11月开始财政存款进入投放期，在12月则达到顶峰。此前三年11月投放规模在1,100亿元-3,700亿元区间，而12月，单月投放资金逾万亿元也不足为奇。
今日银行间市场质押式回购总成交量7,276.99亿元，高于上日的6,791.80亿元；其中隔夜品种成交为5,525.02亿元，上日为5,223.65亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间18:08 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.7889 3.8281 -3.92 5,525.02
七天 4.9218 4.7793 +14.25 1,331.30
14天 6.3307 6.2173 +11.34 205.79
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 8.8600 2.5350 +632.50 2,296.74
七天 5.1000 5.0150 +8.50 245.06
14天 4.6050 4.5200 +8.50 32.23
回购定盘利率
其中:隔夜 3.9300 3.9425 -1.25 --
七天 4.9100 4.8000 +11.00 --
14天 6.2400 6.1000 +14.00 --
Shibor
其中:隔夜 3.7460 3.7640 -1.80 --
七天 4.8230 4.6630 +16.00 --
三个月 4.7181 4.7211 -0.30 --
------------------------------------------------------------------------(完)
(发稿 吴芳/康熙泽; 审校 林高丽)