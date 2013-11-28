CNH市场动态：万科新债于二级市场略疲软，但整体买气仍佳

路透香港11月28日 - 香港点心债价格周四稳步向上，甫定价的万科五年期债券在二级市场略略走软，但其他新债券仍保持涨势。交易商指出，市场对于点心债需求仍较强，但因近期供给较多，涨势趋于温和。

中国最大地产商--万科集团 五年期点心债周三晚间以4.50%定价，位于调降后的指导区间4.50-4.60%底部。不过，该期债今日在二级市场价格小幅回软，跌破票面价格，目前大约报4.55%。

“跟平安比起来，万科的定价积极了一点,”香港一级市场交易商说。

他指出，虽然平安保险五年债没有评级，但一般还是将其当成投资等级债券。此外，与近期发行的高等级债券案件比较，地产公司在行业分析上也较不吸引人，因此引起一些卖盘。

不过，他也表示，万科集团属良好发行人，且点心债买气仍不错，预料价格不至于进一步走跌。

路透页面显示，平安保险五年券 报4.442/4.329%，上日在4.493%；该期券上月底首次以4.75%发行了18亿元，不到两周后以4.522%增发3亿元。

交银香港点心债指数 报107.84，上日在107.8，较上月底107升0.79%。

债券市场人士指出，人民币汇改期待以及三中全会后市场对于中国改革的憧憬，令人民币资产持续受青睐，离岸资金池也在成长中。渡过第三季供给乾涸期后，第四季点心债供给多为高等级债券，且收益率也较上半年多了5-20个基点，投资人买盘颇为热络。

万科在点心债市场的首发债券，获得25亿元、69个帐户追逐，认购倍数为2.5；基金及保险认购47%，私人银行37%，银行6%，企业及其他10%。

此批债券分别获惠誉BBB+，穆迪Baa3评级。万科集团的评级为Baa2（穆迪）/ BBB+（标普）/BBB+（惠誉）。

穆迪分析师曾启贤指出，万科集团的评级反映了其强大的品牌形象，以及按合约销售计算，该集团作为中国最大型房地产开发商的地位。其庞大的业务规模和全国性的业务覆盖，有助于抵销监管措施的影响和地方经济的波动性因素。 本地时间下午6:18时，离岸人民币 报6.0874，上日尾盘在6.0841。（完）

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