东南亚股市：泰国股市回落，受政治风险和疲弱数据影响

路透曼谷11月28日 - 泰国股市周四中止两个交易日上涨走势收低，在政治不确定性和疲弱经济数据的影响下，投资人获利了结。印尼股市则未能守住盘初涨幅，收在11周收盘低点，受疲弱印尼卢比影响。
泰国SET指数 收低1%，盘中一度升至一周高点，因美国经济数据表现亮丽，支撑了亚洲市场信心，吸引买家承接受创的泰国个股。
PTT Exploration and Production 下跌2.2%，回吐过去两日累计的3.5%涨幅。观光类股普遍疲弱，Central Plaza Hotel 领跌，受曼谷反政府示威影响。
印尼股市 下跌0.4%至4,233.92点，为9月9日以来最低收位。印尼卢比兑美元周五触及12,000卢比的重要心理支撑位，为近五年来首见。
菲律宾股市 升1.92%，新加坡股市 和马来西亚股市 双双收高约0.5%。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.43%。
涨跌 当日 今年以来 2012年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 397.83 -0.06 -0.01 -6.19 424.10
新加坡 3186.37 14.31 +0.45 +0.61 3167.08
马来西亚 1807.60 9.14 +0.51 +7.03 1688.95
泰国 1359.45 -13.66 -0.99 -2.33 1391.93
印尼 4233.93 -17.56 -0.41 -1.92 4316.69
菲律宾 6169.96 116.09 +1.92 +6.15 5812.73
越南 507.71 -0.72 -0.14 +22.72 413.73
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数
(编译 王冠中; 审校 张明钧)