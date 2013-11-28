国际油市：阿布扎比国家石油公司和台湾中油敲定航煤和柴油供应合约

路透新加坡11月28日 - 交易商本周将焦点放在定期合约协商上，产业消息人士周四称，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)和台湾中油均已敲定了明年的航煤和柴油供应合约。
ADNOC底定2014年1月至12月航煤合约，价格为每桶较中东报价升水2.20美元，较今年的合约升水幅度2.35美元低了6%。
产业消息人士称，买家包括BP、道达尔、雪佛龙(Chevron)、BB Energy、伊藤忠、三井、中东企业Emirates National Oil Company和Emarat。
一消息人士称，目前无法立即确认合约数量，但可能和2013年相同。
ADNOC连续第二年没有供应柴油合约，产业消息人士称，该公司将在现货市场出售，因国内需求吃下其大部分的供给。
产业消息人士称，台湾中油敲定含硫0.25%柴油合约价格为每桶较新加坡报价折价0.10-0.20美元，有三到四个买家。
一知情消息人士称，整体数量为平均每月1.5批船货。
该消息人士指出，中油也和一买家确定含硫500ppm柴油合约，价格为每桶较新加坡报价溢价约0.20美元。
消息人士称，中油仍在和其他公司洽谈含硫500ppm柴油合约。
新加坡现货市场今日有一笔航煤交易，无柴油交易。
兴隆向维多买进10万桶航煤，12月13-17日装运，每桶较12月12-18日平均新加坡报价升水0.60美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 王冠中; 审校 张明钧)