金属期市：期铜持稳，因新货供应抵消仓库库存减少

* LME期铝在四年低位附近企稳；预计将进一步受压
* LME期镍也逆转涨势跌向四年低位，因供应充裕
* 美国市场因感恩节假期休市，成交清淡
路透伦敦11月28日 - 期铜周四持稳，之前连跌两日，因供应不断增加且需求不断放缓的预期抵销了铜库存减少造成的影响。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨7,020美元，与周三收盘价持平，但本月可能下跌3%。今日为美国感恩节假期，市场成交清淡。
根据LME提供的数据，在LME仓库登记的铜库存减少2,700吨，至42.92万吨，为2月以来最低。
中国铜冶炼厂计划调升2014年精炼铜出口溢价逾50%。买家支付高额升水可能鼓励冶炼厂增加2014年出口，这将令国际市场价格承压。
另外，市场预期大型新矿将增加产量。与此同时，国际铜业研究组织本周称，2014年全球铜需求预计将增长4.5%，低于今年7%的增幅。
全球成长仍然疲弱。
LME三个月期铝 收报每吨1,754美元，与周三收盘价1,757美元基本持平，稍早触及四年低位1,744美元。LME三个月期镍 收报每吨13,340美元，周三报13,285美元，徘徊在7月触及的四年低位附近。
经纪商Triland Metals在一份报告中称，铝价和镍价可能进一步走低。
LME三个月期锡 收报每吨22,525美元，周三收报22,575美元。三个月期铅 收报每吨2,066.50美元，周三报2,076美元。三个月期锌 从周三的1,872.50美元跌至1,869美元。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)