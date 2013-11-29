版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 29日 星期五 08:06 BJT

日本数据：10月工业生产较前月上升0.5%，连续第二个月录得增幅

路透东京11月29日 - 日本政府周五公布的数据显示，10月工业生产较前月增长0.5%，表明强劲内需正在持续弥补部分出口疲态。

这是连续第二个月录得增幅，但增幅不及路透调查分析师预估中值的增长2.0%。

数据并显示，接受经济产业省调查的日本制造商预计11月工业产出较前月增长0.9%，预计12月产出较前月增长2.1%。(完) (编译 石冠兰 审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐