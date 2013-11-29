日本数据：10月工业生产较前月上升0.5%，连续第二个月录得增幅

东南亚股市：多数收高，但地缘政治风险抑制涨幅

路透4月12日 - 大多数东南亚股市周三收高，能源股攀升，因有报导称沙特在游说产油国延长减产协议，不过地缘政治紧张升级抑制了股市的涨幅。 布兰特原油的连升态势周三进入第八天，已经收复了上个月的几乎全部跌幅。据称沙特阿拉伯在游说石油输出国组织(OPEC)成员国和其他产油国将减产协议延长至6月以后。 不过地缘政治紧张态势升级抑制了涨幅，因为这影响到了依赖出口的亚洲地区的经济前景。 朝鲜国家媒体警告，若有美军发动侵略的迹象，或对美国发动核打击。 与此同时，美国国务卿蒂勒森在莫斯科对于俄罗斯支持叙利亚阿萨德政权表示谴责。 泰国股市 创下2月10日以来最高收盘水准，能源股领涨。PTT Pcl 上涨0.8%，Energy Absolute Pcl 则飙升3.8%。 马来西亚 为该地区内涨幅最大的股市，触及一周收盘高位，电信类股提振大盘指数。 新加坡股市 逆转稍早跌势收盘上涨，并且创下逾一周收盘高