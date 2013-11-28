全球外汇市场11月29日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)
11月28日(四)
2313 - 日本11月制造业采购经理人指数(PMI)
2330 - 日本10月所有家庭支出
2330 - 日本11月东京地区CPI和10月全国CPI
2330 - 日本10月失业率和求才/求职比
2350 - 日本10月工业生产
11月29日(五)
0030 - 澳洲10月房屋信贷
0500 - 日本10月房屋开工与建筑许可
0700 - 英国11月Nationwide房价指数
0700 - 德国10月实质零售销售
0700 - 瑞典央行副总裁Kerstin af Jochnick发表讲话
0745 - 法国10月生产者物价指数(PPI)
0900 - 意大利10月失业率
0930 - 英国10月消费者信贷
1000 - 欧元区11月通胀率初值
1000 - 意大利11月消费者物价指数(CPI)与消费者物价调和指数(HICP)初值
1000 - 欧元区10月失业率
1030 - 瑞士11月KOF领先指标
1100 - 意大利10月PPI
-- - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许和管委会成员维斯科参加一个金融市场政策会议
2130 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一周资产负债情况(完)
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(编译 徐文焰；审校 郑茵)