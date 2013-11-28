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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 06:43 BJT

全球外汇市场11月29日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月28日(四)

2313 - 日本11月制造业采购经理人指数(PMI)

2330 - 日本10月所有家庭支出

2330 - 日本11月东京地区CPI和10月全国CPI

2330 - 日本10月失业率和求才/求职比

2350 - 日本10月工业生产

11月29日(五)

0030 - 澳洲10月房屋信贷

0500 - 日本10月房屋开工与建筑许可

0700 - 英国11月Nationwide房价指数

0700 - 德国10月实质零售销售

0700 - 瑞典央行副总裁Kerstin af Jochnick发表讲话

0745 - 法国10月生产者物价指数(PPI)

0900 - 意大利10月失业率

0930 - 英国10月消费者信贷

1000 - 欧元区11月通胀率初值

1000 - 意大利11月消费者物价指数(CPI)与消费者物价调和指数(HICP)初值

1000 - 欧元区10月失业率

1030 - 瑞士11月KOF领先指标

1100 - 意大利10月PPI

-- - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许和管委会成员维斯科参加一个金融市场政策会议

2130 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一周资产负债情况(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 郑茵)
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