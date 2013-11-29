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货币新闻 | 2013年 11月 29日 星期五 08:51 BJT

表格：澳洲10月经季调的民间信贷较前月上升0.3%，房屋信贷升0.5%

路透悉尼11月29日 - 澳洲央行周五公布，澳洲10月经季节调整后民间信贷较前月上升0.3%，房屋信贷经季调较前月上升0.5%。

以下为数据细节(经季节调整百分比变动)：

10月 较上年同期

信贷总额 +0.3 +3.5

房屋信贷 +0.5 +5.0

其他个人用途信贷 -0.1 +0.6

企业信贷 +0.1 +1.4

路透调查预估10月民间信贷总额增加0.3%。(完) (编译 侯向明； 审校 石冠兰)
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