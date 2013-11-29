表格：澳洲10月经季调的民间信贷较前月上升0.3%，房屋信贷升0.5%

国际油市：亚洲航煤现货价差上升，因北亚库存较低
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售八艘，每艘2.6至2.8万吨含硫0.2%的柴油，以及八艘，每艘1,500吨含硫50ppm柴油，船期为5月至8月。
路透悉尼11月29日 - 澳洲央行周五公布，澳洲10月经季节调整后民间信贷较前月上升0.3%，房屋信贷经季调较前月上升0.5%。
以下为数据细节(经季节调整百分比变动)：
10月 较上年同期
信贷总额 +0.3 +3.5
房屋信贷 +0.5 +5.0
其他个人用途信贷 -0.1 +0.6
企业信贷 +0.1 +1.4
路透调查预估10月民间信贷总额增加0.3%。(完) (编译 侯向明； 审校 石冠兰)
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售八艘，每艘2.6至2.8万吨含硫0.2%的柴油，以及八艘，每艘1,500吨含硫50ppm柴油，船期为5月至8月。
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。