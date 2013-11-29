金砖国家：11月28日股汇市收盘纵览

路透11月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月28日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周四收高0.32%，报1,012.02点。

中国股市：沪综指收升至逾一个月新高,煤炭有色等周期性个股领涨大盘

香港股市：小幅收低，盘中曾触及逾两年半高位

中国汇市：人民币即期窄幅波动后近收平，成交额有所缩减

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拉美股市：巴西股市Bovespa指标股指 下跌0.03%至51,846.83点。矿业股淡水河谷的涨势被巴西财政忧虑加深所抵消。

拉美汇市：墨西哥披索上扬，巴西雷亚尔亦上涨

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南非股市：收高，投资者买盘推动铂金开采商类股脱离数月低位，主要海外市场的乐观人气亦支撑南非国内正面的市场情绪。Top-40绩优股指数 涨1.3%至40,284.95点。综合指数 涨1.1%，报45,058.22点。

南非汇市：成交淡静助兰特略微上扬，后市关键看南非贸易数据

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印度股市：上涨，从前两日的跌势中反弹，国家电网公司(PGC)和其它蓝筹股收复近期失地。指标BSE指数 涨0.56%或114.65点，收报20,534.91点。NSE指数 涨0.57%或34.75点，收报6,091.85点。

印度汇市：卢比五日来首次下跌，受月底炼油商的大量美元需求和其它亚洲货币的跌势冲击，但国内股市上涨阻止了卢比的跌势。卢比兑美元 收报62.41/42卢比，周三收盘位为62.14/15。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,406.510点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.15%，报772.81点。