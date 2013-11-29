金砖国家：11月28日股汇市收盘纵览

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透11月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月28日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周四收高0.32%，报1,012.02点。
中国股市：沪综指收升至逾一个月新高,煤炭有色等周期性个股领涨大盘
香港股市：小幅收低，盘中曾触及逾两年半高位
中国汇市：人民币即期窄幅波动后近收平，成交额有所缩减
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拉美股市：巴西股市Bovespa指标股指 下跌0.03%至51,846.83点。矿业股淡水河谷的涨势被巴西财政忧虑加深所抵消。
拉美汇市：墨西哥披索上扬，巴西雷亚尔亦上涨
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南非股市：收高，投资者买盘推动铂金开采商类股脱离数月低位，主要海外市场的乐观人气亦支撑南非国内正面的市场情绪。Top-40绩优股指数 涨1.3%至40,284.95点。综合指数 涨1.1%，报45,058.22点。
南非汇市：成交淡静助兰特略微上扬，后市关键看南非贸易数据
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印度股市：上涨，从前两日的跌势中反弹，国家电网公司(PGC)和其它蓝筹股收复近期失地。指标BSE指数 涨0.56%或114.65点，收报20,534.91点。NSE指数 涨0.57%或34.75点，收报6,091.85点。
印度汇市：卢比五日来首次下跌，受月底炼油商的大量美元需求和其它亚洲货币的跌势冲击，但国内股市上涨阻止了卢比的跌势。卢比兑美元 收报62.41/42卢比，周三收盘位为62.14/15。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,406.510点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.15%，报772.81点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.1%报33.1480卢布；卢布兑欧元 跌0.11%，报45.0700卢布。(完) (编译 白云; 审校 李爽)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。