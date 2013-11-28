《全球汇市》日圆抛压无缓解，关注日本经济数据

英镑兑美元 最新报1.6334美元，最高曾涨至1.6358。
与此同时，澳元抛压暂有缓解，周四澳洲公布的企业支出和投资计划意外强劲，促使市场重新考虑澳洲央行再次降息的可能性。
澳元兑美元 反弹至0.91美元上方，脱离本周早前创下的三个月低位0.9065美元。
澳洲央行下周四将举行今年最后一次政策会议，预计几乎肯定会维持利率在纪录低点2.5%不变。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3600 1.3604 -0.03 +3.08 1.3194
美元/日圆 102.29 102.29 +0.00 +17.93 86.74
欧元/日圆 139.15 139.16 -0.01 +21.57 114.46
美元/瑞郎 0.9060 0.9054 +0.07 -1.04 0.9155
英镑/美元 1.6337 1.6340 -0.02 +0.53 1.6251
美元/加元 1.0584 1.0578 +0.06 +6.68 0.9921
澳元/美元 0.9080 0.9096 -0.18 -12.63 1.0393
新西兰元/美元 0.8109 0.8115 -0.07 -2.10 0.8283
澳元/日圆 92.920 93.040 -0.13 +3.10 90.130
新西兰元/日圆 82.950 83.010 -0.07 +15.46 71.840
英镑/日圆 167.14 167.14 +0.00 +18.69 140.82
澳元/新西兰元 1.1193 1.1199 -0.05 -10.74 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 白云；审校 王兴亚)