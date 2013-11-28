《中国报摘》--中国证券报11月29日

* 头版头条:
--中国证监会主席肖钢表示，证券法应当以公众投资者利益保护作为基本价值取向，以有效激发市场活力为核心，以行为统一监管为原则。他表示，希望在这次证券法修改当中，在对公众投资者的保护上有新的突破。
* 其他:
--安信证券大股东中国证券投资者保护基金有限责任公司与国家开发投资公司签署《股份转让合同》，转让安信证券18亿3,214.09万股股份，占总股本的57.25%，转让对价为94亿3,552.54万元人民币。
--银监会非银部主任李建华透露，未来将允许符合监管要求的财务公司向集团业务产业链的上下游适当延伸金融服务，并大力支持财务公司业务创新，适时启动财务公司金融债发行工作。
--前海管理局相关负责人透露，前海第二轮共25条优惠政策已研究编订完毕并正式上报，有望在明年第三次前海部际联席会议上公布。深圳市金融办主任肖亚非表示，下一步将加大对前海金融改革的政策支持力度。
--赛领资本旗下上海赛领联合产业资本共同发起的并购基金宣告成立。该并购基金一期规模50亿元，通过母基金发债、投贷结合等方式，未来规模可放大至200亿元，为相关机构开展并购提供支持。
--交通运输部水运局局长宋德星表示，交通运输部正积极推进海运业发展上升至国家战略层面，方案已经于上周报送国务院。明年，交通运输部将调查研究中国港口转型升级问题，提出“优港口”的顶层设计方案。（完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(整理 林琦; 审校 张喜良)