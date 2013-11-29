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市场报道 | 2013年 11月 29日 星期五 08:28 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月29日-12月6日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
    
    11月29日-12月2日
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值
    1500   美国建筑支出(较前月)                               9月          --     +0.6%
    
    11月29日-12月4日
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值
    1500   美国新屋销售年率(万户)                             9月       42.5       42.1
    
    11月25日当周     

    11月29日(五)
    1330  加拿大GDP(较前季)                                第三季      +0.6%      +0.4%
                GDP环比年率                                            +2.5%      +1.7% 
    1330  加拿大GDP(较前月)                                   9月      +0.2%      +0.3%
    1600  加拿大预算(亿加元)                                  9月         --     赤字23
  
    12月2日当周  
    
    12月2日(一)
    1358  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)            11月终值         --       54.3  
    1430  加拿大RBC经季节调整制造业PMI                       11月         --       55.6  
    1500  美国建筑支出                                       10月      +0.4%         --
    1500  美国供应管理协会(ISM)制造业指数                    11月       55.5       56.4
          美国ISM制造业投入物价分项指数                                 55.0       55.5
          美国ISM制造业就业分项指数                                     53.3       53.2
          美国ISM制造业新订单分项指数                                     --       60.6 
    
    12月3日(二)
     --   美国整体汽车销售(万辆)                             11月      1,550      1,515
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            11月30日当周         --      +2.6%
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          11月30日当周         --      +3.8% 
    1445  纽约ISM企业活动指数                                11月         --      598.7  
    1500  美国IBD消费者信心指数                              12月         --       41.4
    
    12月4日(三)
    1200  美国抵押贷款市场指数                       11月29日当周         --      449.6
              再融资指数                                                  --    1,942.6
    1315  美国ADP就业报告(万人)                              11月   增加16.5   增加13.0
    1330  美国国际贸易收支(亿美元)                           10月    逆差401    逆差418
    1330  加拿大贸易收支(亿加元)                             10月         --    逆差4.4
                出口(亿加元)                                              --      406.5
                进口(亿加元)                                              --      410.8
    1358  美国Markit服务业PMI                            11月终值         --       57.1
    1500  加拿大央行利率决议                                  --       1.00%      1.00%
    1500  美国ISM非制造业指数                                11月       55.0       55.4
              ISM非制造业企业活动指数                                   59.6       59.7
              ISM非制造业雇佣指数                                         --       56.2
              ISM非制造业新订单指数                                       --       56.8
              ISM非制造业价格指数                                         --       56.1 
    1500 美国新屋销售年率(万户)                              10月       43.5        --
 
    12月5日(四) 
    1230  美国Challenger企业裁员计划(人)                     11月         --     45,730
    1330  美国企业获利                                     第三季       +3.3%     +3.5%
    1330  加拿大建筑许可                                     10月         --       1.7%
    1330  美国实质国内生产总值(GDP)                        第三季       +2.9%     +2.8%
              最终销售                                                  +2.0%     +2.0%
              GDP隐性平减指数                                           +1.9%     +1.9%
              个人消费支出(PCE)物价指数                                 +1.9%     +1.9%
              核心PCE物价指数                                           +1.4%     +1.4%
    1330  美国初请失业金人数(万人)                    11月30日当周       32.9      31.6
              四周均值(万人)                                              --     33.175
              续请失业金人数(万人)                    11月23日当周      283.5     277.6
    1500  美国工厂订单                                        10月      -1.0%     +1.7%
    1500  美国耐久财订单                                10月修正值        --      -2.0%
              扣除运输的耐久财订单                                        --      -0.1%
              扣除国防的耐久财订单                                        --      -1.3%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                  --      -1.2%  
    1500  加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                      11月         --       64.2 
    
    12月6日(五)
     --   美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数                  10月         --      +1.5%   
    1330  美国实质个人支出                                   10月         --      +0.1%
              个人所得                                                  +0.3%     +0.5%
              个人消费                                                  +0.2%     +0.2%
              个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                           --      +0.1%
              PCE物价指数(较上年同期)                                     --      +0.9%
              核心PCE物价指数(较前月)                                   +0.1%     +0.1%
              核心PCE物价指数(较上年同期)                                 --      +1.2%   
    1330  美国非农就业岗位(万个)                             11月    增加18.5  增加20.4
              民间就业岗位(万个)                                     增加18.5  增加21.2
              制造业就业岗位(万个)                                    增加0.9   增加1.9
              失业率                                                     7.2%      7.3%
              平均时薪                                                  +0.2%     +0.1%
              每周平均工时                                               34.5      34.4  
    1330  加拿大就业变动(万人)                               11月        --    增加1.32
                    失业率                                               --        6.9%
                  就业参与率                                             --      66.40%
    1330  加拿大劳动生产率                                 第三季        --       +0.5%
    1455  美国路透/密西根大学消费者信心指数              12月初值       74.0       75.1
                                   现况指数                             90.0       88.0
                                   预期指数                             66.8       66.8
    1530  美国ECRI经济领先指标                       11月29日当周         --      132.5
    2000  美国消费者信贷(亿美元)                             10月    增加139  增加137.4 (完)
    
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾               [ECI/TWCN
 
 (整理 戴素萍 审校 李爽)
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