美国与加拿大经济指标预测--11月29日-12月6日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 11月29日-12月2日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1500 美国建筑支出(较前月) 9月 -- +0.6% 11月29日-12月4日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1500 美国新屋销售年率(万户) 9月 42.5 42.1 11月25日当周 11月29日(五) 1330 加拿大GDP(较前季) 第三季 +0.6% +0.4% GDP环比年率 +2.5% +1.7% 1330 加拿大GDP(较前月) 9月 +0.2% +0.3% 1600 加拿大预算(亿加元) 9月 -- 赤字23 12月2日当周 12月2日(一) 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月终值 -- 54.3 1430 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 11月 -- 55.6 1500 美国建筑支出 10月 +0.4% -- 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 11月 55.5 56.4 美国ISM制造业投入物价分项指数 55.0 55.5 美国ISM制造业就业分项指数 53.3 53.2 美国ISM制造业新订单分项指数 -- 60.6 12月3日(二) -- 美国整体汽车销售(万辆) 11月 1,550 1,515 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月30日当周 -- +2.6% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月30日当周 -- +3.8% 1445 纽约ISM企业活动指数 11月 -- 598.7 1500 美国IBD消费者信心指数 12月 -- 41.4 12月4日(三) 1200 美国抵押贷款市场指数 11月29日当周 -- 449.6 再融资指数 -- 1,942.6 1315 美国ADP就业报告(万人) 11月 增加16.5 增加13.0 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 10月 逆差401 逆差418 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 10月 -- 逆差4.4 出口(亿加元) -- 406.5 进口(亿加元) -- 410.8 1358 美国Markit服务业PMI 11月终值 -- 57.1 1500 加拿大央行利率决议 -- 1.00% 1.00% 1500 美国ISM非制造业指数 11月 55.0 55.4 ISM非制造业企业活动指数 59.6 59.7 ISM非制造业雇佣指数 -- 56.2 ISM非制造业新订单指数 -- 56.8 ISM非制造业价格指数 -- 56.1 1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 43.5 -- 12月5日(四) 1230 美国Challenger企业裁员计划(人) 11月 -- 45,730 1330 美国企业获利 第三季 +3.3% +3.5% 1330 加拿大建筑许可 10月 -- 1.7% 1330 美国实质国内生产总值(GDP) 第三季 +2.9% +2.8% 最终销售 +2.0% +2.0% GDP隐性平减指数 +1.9% +1.9% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.9% +1.9% 核心PCE物价指数 +1.4% +1.4% 1330 美国初请失业金人数(万人) 11月30日当周 32.9 31.6 四周均值(万人) -- 33.175 续请失业金人数(万人) 11月23日当周 283.5 277.6 1500 美国工厂订单 10月 -1.0% +1.7% 1500 美国耐久财订单 10月修正值 -- -2.0% 扣除运输的耐久财订单 -- -0.1% 扣除国防的耐久财订单 -- -1.3% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.2% 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 11月 -- 64.2 12月6日(五) -- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 10月 -- +1.5% 1330 美国实质个人支出 10月 -- +0.1% 个人所得 +0.3% +0.5% 个人消费 +0.2% +0.2% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.1% PCE物价指数(较上年同期) -- +0.9% 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1% 核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.2% 1330 美国非农就业岗位(万个) 11月 增加18.5 增加20.4 民间就业岗位(万个) 增加18.5 增加21.2 制造业就业岗位(万个) 增加0.9 增加1.9 失业率 7.2% 7.3% 平均时薪 +0.2% +0.1% 每周平均工时 34.5 34.4 1330 加拿大就业变动(万人) 11月 -- 增加1.32 失业率 -- 6.9% 就业参与率 -- 66.40% 1330 加拿大劳动生产率 第三季 -- +0.5% 1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 12月初值 74.0 75.1 现况指数 90.0 88.0 预期指数 66.8 66.8 1530 美国ECRI经济领先指标 11月29日当周 -- 132.5 2000 美国消费者信贷(亿美元) 10月 增加139 增加137.4 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 [ECI/TWCN (整理 戴素萍 审校 李爽)