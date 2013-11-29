版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 29日 星期五 08:32 BJT

英国数据：11月消费者信心指数续降至负12，为2011年夏季来首次连跌

此次调查显示，尽管经济前景更趋光明，但英国民众对自身财务状况更感悲观，更加不愿意随便购买大件商品。

“此前六个月看似不可阻挡的升势现在看来似乎确实已中止，”GfK社会研究部门主管Nick Moon说。

“未来几个月有趣的将是，经济层面继续出现的好消息与消费者感觉自身状况未有任何好转之间的潜在反差。”

以下为数据表格:

11月 10月 9月 　8月 7月 6月

GfK消费者信心指数 -12 -11 -10 -13 -16 -21

个人财务

过去12个月 -17 -17 -16 -16 -16 -21

未来12个月 -4 -2 1 0 0 -7

经济状况

过去12个月 -26 -25 -25 -29 -35 -42

未来12个月 -1 -2 3 -1 -9 -16

大额采购意愿 -13 -11 -14 -16 -21 -20

(完) (编译 王兴亚；审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐