英国数据：11月消费者信心指数续降至负12，为2011年夏季来首次连跌

国际油市：亚洲航煤现货价差上升，因北亚库存较低
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售八艘，每艘2.6至2.8万吨含硫0.2%的柴油，以及八艘，每艘1,500吨含硫50ppm柴油，船期为5月至8月。
此次调查显示，尽管经济前景更趋光明，但英国民众对自身财务状况更感悲观，更加不愿意随便购买大件商品。
“此前六个月看似不可阻挡的升势现在看来似乎确实已中止，”GfK社会研究部门主管Nick Moon说。
“未来几个月有趣的将是，经济层面继续出现的好消息与消费者感觉自身状况未有任何好转之间的潜在反差。”
以下为数据表格:
11月 10月 9月 8月 7月 6月
GfK消费者信心指数 -12 -11 -10 -13 -16 -21
个人财务
过去12个月 -17 -17 -16 -16 -16 -21
未来12个月 -4 -2 1 0 0 -7
经济状况
过去12个月 -26 -25 -25 -29 -35 -42
未来12个月 -1 -2 3 -1 -9 -16
大额采购意愿 -13 -11 -14 -16 -21 -20
(完) (编译 王兴亚；审校 石冠兰)
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售八艘，每艘2.6至2.8万吨含硫0.2%的柴油，以及八艘，每艘1,500吨含硫50ppm柴油，船期为5月至8月。
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。