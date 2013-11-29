《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月29日

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
*工商时报：
--台湾逾6,000万静止金融帐户可望恢复计息。金管会主委曾铭宗昨日表示，已指示银行局研议全面取消银行静止户的规定，届时全台逾6,000万户、金额累计逾500亿台币的静止户，将恢复计息、提领正常，政策方向最快下周确定。
--配合政府积极发展文化创意产业，银行公会昨通过文创产业协助措施具体执行计划，共有六大方向，其中为降低授信疑虑，建议文化部编列专款捐助成立融资专案保证，且希望保证成数可一举拉高到九成。
*经济日报：
--罗氏药厂 并购美时 案，美时董事长林东和昨日首度松口表示，并购案在进行中；并暗示双方已进入谈判阶段。业界指出，若双方结盟成功，将是国际大药厂收购台湾制药厂首例。
--苹果 iPhone 5S热卖，传出主要代工厂鸿海 郑州厂的30万大军，以24小时不停工的方式全力赶工，将5S预购等待时间从先前的三至五周，大幅缩短为三至五天。鸿海不愿对此置评。
--第一金控 昨日举行线上法说，一银副总兼发言人林汉奇表示，上海分行全年获利可望突破1,000万美元，比去年激增九成，为最大的亮点，未来大陆布局将从〞三箭齐发〞转为〞四马奔腾〞，分行、村镇银行、租赁与上海自贸区支行同步发展
--陆客自由行人数上限，确定由12月1日起放宽，由每日2,000人放宽至3,000人。交通部预估今年来台旅客将可达到798万人次，行政院长江宜桦要求相关部会全力促销自由行市场，最后冲刺达到年度800万人次旅客目标。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。