《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月29日

*工商时报：

--台湾逾6,000万静止金融帐户可望恢复计息。金管会主委曾铭宗昨日表示，已指示银行局研议全面取消银行静止户的规定，届时全台逾6,000万户、金额累计逾500亿台币的静止户，将恢复计息、提领正常，政策方向最快下周确定。

--配合政府积极发展文化创意产业，银行公会昨通过文创产业协助措施具体执行计划，共有六大方向，其中为降低授信疑虑，建议文化部编列专款捐助成立融资专案保证，且希望保证成数可一举拉高到九成。

*经济日报：

--罗氏药厂 并购美时 案，美时董事长林东和昨日首度松口表示，并购案在进行中；并暗示双方已进入谈判阶段。业界指出，若双方结盟成功，将是国际大药厂收购台湾制药厂首例。

--苹果 iPhone 5S热卖，传出主要代工厂鸿海 郑州厂的30万大军，以24小时不停工的方式全力赶工，将5S预购等待时间从先前的三至五周，大幅缩短为三至五天。鸿海不愿对此置评。

--第一金控 昨日举行线上法说，一银副总兼发言人林汉奇表示，上海分行全年获利可望突破1,000万美元，比去年激增九成，为最大的亮点，未来大陆布局将从〞三箭齐发〞转为〞四马奔腾〞，分行、村镇银行、租赁与上海自贸区支行同步发展

--陆客自由行人数上限，确定由12月1日起放宽，由每日2,000人放宽至3,000人。交通部预估今年来台旅客将可达到798万人次，行政院长江宜桦要求相关部会全力促销自由行市场，最后冲刺达到年度800万人次旅客目标。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。