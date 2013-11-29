中国金融：前海上报第二轮有行业针对性优惠政策，加大支持力度--报载

路透上海11月29日 - 在9月末挂牌的上海自贸区热潮中，去年获批的金融改革创新“试验田”--深圳前海也未停下脚步。中国证券报周五报导，前海已上报更具有行业针对性的第二轮优惠政策，下一步将加大对前海金融改革的政策支持力度。

报导引述前海管理局相关负责人表示，上述政策有望在明年第三次前海部际联席会议上公布。与侧重于确定发展产业方向的第一轮优惠政策相比，第二轮更注重行业针对性，政策力度相对较大。

该负责人指出，目前各地纷纷出台吸引金融机构的优惠政策，前海正在努力补齐短板。由前海管理局及多部门共同起草的鼓励融资租赁等金融行业发展若干规定，以及优惠政策有望在年底前后出台。

2012年6月，国务院批复了关于支持前海深港现代服务业合作区开发开放的有关政策，支持前海在金融改革创新方面先行先试。其中跨境人民币贷款业务于去年末正式启动。

报导并援引深圳市金融办主任肖亚非称，未来前海金融改革创新设想包括：将深港之间资金融通做大做足；探索资本项下开放，推动人民币国际化进程；支持民间资本和民营企业进入金融领域，以及适应互联网金融发展趋势，促进地方金融创新等。