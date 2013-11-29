中国金融：前海上报第二轮有行业针对性优惠政策，加大支持力度--报载

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透上海11月29日 - 在9月末挂牌的上海自贸区热潮中，去年获批的金融改革创新“试验田”--深圳前海也未停下脚步。中国证券报周五报导，前海已上报更具有行业针对性的第二轮优惠政策，下一步将加大对前海金融改革的政策支持力度。
报导引述前海管理局相关负责人表示，上述政策有望在明年第三次前海部际联席会议上公布。与侧重于确定发展产业方向的第一轮优惠政策相比，第二轮更注重行业针对性，政策力度相对较大。
该负责人指出，目前各地纷纷出台吸引金融机构的优惠政策，前海正在努力补齐短板。由前海管理局及多部门共同起草的鼓励融资租赁等金融行业发展若干规定，以及优惠政策有望在年底前后出台。
2012年6月，国务院批复了关于支持前海深港现代服务业合作区开发开放的有关政策，支持前海在金融改革创新方面先行先试。其中跨境人民币贷款业务于去年末正式启动。
报导并援引深圳市金融办主任肖亚非称，未来前海金融改革创新设想包括：将深港之间资金融通做大做足；探索资本项下开放，推动人民币国际化进程；支持民间资本和民营企业进入金融领域，以及适应互联网金融发展趋势，促进地方金融创新等。
上海自贸区方面，则选择了金融服务、航运服务、商贸服务等六个领域18个行业扩大开放，涉及暂停或取消投资者资质要求、经营范围限制等准入限制措施共23项。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。