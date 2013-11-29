中国证券：国投94亿元受让安信证券逾半股份，成为后者第一大股东

路透上海11月29日 - 中国安信证券周五公告称，国家开发投资公司将受让公司大股东中国证券投资者保护基金所持57.25%的股权，转让价约94.36亿元人民币；转让后国投公司成为安信第一大股东。

刊登在上海证券交易所的公告称，该部分累计股份达18.32亿股；计算显示，每股转让价约5.15元。

中国证券报援引市场人士分析认为，国投公司接手安信证券将进一步丰富后者的金融牌照，并为安信证券上市铺平道路。

10月中旬，中国证券投资者保护基金将其所持安信证券83.14%的全部股权在北京金融资产交易所挂牌，转让总价超过137亿元。

北京金融资产交易所公开信息显示，目前安信证券仍有25.881%的股份在挂牌转让，挂牌截止日期为今日。

安信证券于2006年8月由中国投保基金、深圳市投资控股有限公司共同出资成立，并于同年9月及12月分别受让原广东证券、原中国科技证券及原中关村证券的证券经纪类相关业务。特殊的股东背景致使其经营风格趋稳健甚至保守，目前安信的净资产和净资本在业内排名20位左右，而去年净利排名在第26位。

国投网站信息显示，其成立于1995年，是国务院批准设立的国家投资控股公司和中央直接管理的国有重要骨干企业之一，注册资本194.7亿元。截至去年底，公司资产总额3,115亿元。去年实现经营收入891亿元，利润112亿元。（完）

浏览公司公告，请点选上海证券交易所网站 www.sse.com.cn (发稿 丁淑琴； 审校 张喜良)