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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 08:50 BJT

《台湾重要政经日程》--11月29日

===================今日重要政经消息=============================

11/29(五)

--09:00 立法院院会。

--10:00 中小企业投资博览暨创新与投资经验分享会。

--16:30 主计总处公布第三季经济成长率统计值。第三季经济成长率概估为升1.58%。

--12:30 央行代为标售10年期102/10期增额发行公债，金额预定350亿台币。

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12/3(二)

--10:00 富邦金控 举行明年台湾经济及股市展望媒体说明会。

12/4(三)

--13:30 永丰金控 举办2014年投资展望会前说明会。

--14:00 永丰投信举办债券论坛。

12/5(四)

--08:30 主计总处公布11月消费者物价指数年增率，10月为年增0.64%。

--16:10 央行公布11月底外汇存底，10月底为4,156.01亿美元。

12/9(一)

--16:00 财政部公布11月出口金额，10月为年减1.5%。

12/10(二)

--13:30 台积电11月营收。

--14:00 联电11月营收。

12/20(五)

--16:00 经济部公布11月外销订单金额年增率，10月年增3.2%。

12/24(二)

--16:00 经济部公布11月工业生产指数年增率，10月年增0.78%。

2014年

1/1 (三)

--元旦金融市场休市一日。

1/30(四)-2/4(二)

--农历春节假期。

2/20(四)

--16:10 台湾央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。

2/28(五)

--和平纪念日金融市场休市。

4/4(五)

--儿童节金融市场休市。

6/2 (五)

--端午节休市一日。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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