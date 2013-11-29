《台湾重要政经日程》--11月29日

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
===================今日重要政经消息=============================
11/29(五)
--09:00 立法院院会。
--10:00 中小企业投资博览暨创新与投资经验分享会。
--16:30 主计总处公布第三季经济成长率统计值。第三季经济成长率概估为升1.58%。
--12:30 央行代为标售10年期102/10期增额发行公债，金额预定350亿台币。
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12/3(二)
--10:00 富邦金控 举行明年台湾经济及股市展望媒体说明会。
12/4(三)
--13:30 永丰金控 举办2014年投资展望会前说明会。
--14:00 永丰投信举办债券论坛。
12/5(四)
--08:30 主计总处公布11月消费者物价指数年增率，10月为年增0.64%。
--16:10 央行公布11月底外汇存底，10月底为4,156.01亿美元。
12/9(一)
--16:00 财政部公布11月出口金额，10月为年减1.5%。
12/10(二)
--13:30 台积电11月营收。
--14:00 联电11月营收。
12/20(五)
--16:00 经济部公布11月外销订单金额年增率，10月年增3.2%。
12/24(二)
--16:00 经济部公布11月工业生产指数年增率，10月年增0.78%。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/20(四)
--16:10 台湾央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。