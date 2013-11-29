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货币新闻 | 2013年 11月 29日 星期五 16:47 BJT

台湾数据：今年经济成长率预估值下修至1.74%，原为2.31%--消息

路透台北11月29日 - 一位接近官方的消息人士周五表示，台湾主计总处周五下修今年国内生产总值(GDP)成长率为1.74%，先前预估为2.31%。

该消息人士并表示，主计总处同时预估明年经济成长率为2.59%(前估为3.37%)；至于今年第三季经济成长率为1.66%(先前概估为1.58%)。

主计总处8月间修正今年GDP年增率预估值至2.31%，CPI(消费者物价指数)年增率则为1.07%。该处10月底时公布第三季GDP概估年增率为1.58%。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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