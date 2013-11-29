台湾数据：今年经济成长率预估值下修至1.74%，原为2.31%--消息

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透台北11月29日 - 一位接近官方的消息人士周五表示，台湾主计总处周五下修今年国内生产总值(GDP)成长率为1.74%，先前预估为2.31%。
该消息人士并表示，主计总处同时预估明年经济成长率为2.59%(前估为3.37%)；至于今年第三季经济成长率为1.66%(先前概估为1.58%)。
主计总处8月间修正今年GDP年增率预估值至2.31%，CPI(消费者物价指数)年增率则为1.07%。该处10月底时公布第三季GDP概估年增率为1.58%。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。