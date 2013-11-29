台湾数据：今年经济成长率预估值下修至1.74%，原为2.31%--消息

路透台北11月29日 - 一位接近官方的消息人士周五表示，台湾主计总处周五下修今年国内生产总值(GDP)成长率为1.74%，先前预估为2.31%。

该消息人士并表示，主计总处同时预估明年经济成长率为2.59%(前估为3.37%)；至于今年第三季经济成长率为1.66%(先前概估为1.58%)。