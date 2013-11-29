中国基金：赛领资本发起首期规模50亿元并购基金，推动跨境并购

路透上海11月29日 - 上海证券报周五报导称，中国最大的人民币投贷基金--赛领资本昨宣布将成立新的并购基金。该并购基金由赛领资本旗下上海赛领联合产业资本共同发起设立，一期规模50亿元人民币，未来将通过母基金发债、投贷结合等方式放大至200亿元。

赛领资本管理公司总裁刘啸东昨日表示，该公司近期将与上交所签署合作协议，与中国上市企业密切合作，通过发挥其国际化投融资能力、项目资源优势和跨境运作能力，投资或收购境外的优质项目和上市公司，完成后再将境外项目和公司置入国内的上市主体。

刘啸东此前曾担任上海证交所副总裁。他表示，将境外项目和公司置入国内的上市主体，不仅可以使得上市主体实现跨境发展，还可以使得上海证券交易所的国际化程度不断提高。

目前由赛领资本管理的赛领国际投贷基金，母基金总规模为500亿元，首期募集规模为120亿元，其中注册资本金90.1亿元，定向债30亿元。未来该基金将通过母子基金、投贷结合及发行债券等多级放大方式，使基金投资总规模超过1,500亿元。

赛领资本由上海国际集团在2011年9月发起成立，后者相对控股，其主旨是为国内企业海外投资并购提供商业化、市场化的操作平台及专业化的投融资综合服务，并通过企业海外投资推动人民币跨境流动。