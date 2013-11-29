《香港报摘》--经济日报11月29日

* 要闻版头条：

--最多集资约190亿港元的中国信达资产（新上市编号： ），首日公开发售反应热烈，10家本地券商录得230亿元孖展（保证金）认购额，成今年招股首日最火爆新股。 * 其他： --境内外投行均看好明年A股，其中高盛预测中国明年总回报率15%-23%；中金公司亦预测明年A股升20%。申银万国预测明年沪指 看2,600点。

--同销香港饮食概念，翠华控股 及大快活 进攻内地效果迥异。翠华上半年内地录近1.6亿港元收入，按年增近倍；大快活内地业务则录亏损，要关铺止血。

--中国忠旺 宣布供股，每10股供3股或可兑换优先股，集资不少于42.3亿港元，由大股东全数包销。每股供股价与昨天收市价同为2.61港元，没有折让。(完)