《香港报摘》--经济日报11月29日

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
* 要闻版头条：
--最多集资约190亿港元的中国信达资产（新上市编号： ），首日公开发售反应热烈，10家本地券商录得230亿元孖展（保证金）认购额，成今年招股首日最火爆新股。 * 其他： --境内外投行均看好明年A股，其中高盛预测中国明年总回报率15%-23%；中金公司亦预测明年A股升20%。申银万国预测明年沪指 看2,600点。
--同销香港饮食概念，翠华控股 及大快活 进攻内地效果迥异。翠华上半年内地录近1.6亿港元收入，按年增近倍；大快活内地业务则录亏损，要关铺止血。
--中国忠旺 宣布供股，每10股供3股或可兑换优先股，集资不少于42.3亿港元，由大股东全数包销。每股供股价与昨天收市价同为2.61港元，没有折让。(完)
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路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。