《全球重要经济事件一览表》--11月29日-12月6日

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月29日(五)

法兰克福--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许和管委会成员维斯科在歌德大学参与金融市场政策会议。

法兰克福--德国央行理事会成员Joachim Nagel参与“银行及其客户近况”讨论。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Kerstin af Jochnick发表演说。(0700)

12月2日(一)

纽约--纽约联邦储备银行市场组执行副总裁Simon Potter在一场餐会中发表演讲。(2315)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克在一个活动上致欢迎词(1330)。

都柏林--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和爱尔兰财长Michael Noonan在“欧洲银行业未来”会议上发表讲话(0830)。

名古屋--日本央行总裁黑田东彦发表讲话并召开记者会。

12月3日(二)

悉尼--澳洲央行议息会议。

12月4日(三)

法兰克福--前欧洲央行(ECB)总裁特里谢在歌德大学就“欧元是否面临风险？”讲话。

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布经济状况的褐皮书摘要(1900)。

巴黎--非洲-法国经济大会召开。法国财政部长莫斯可维西和非洲开发银行总裁Donald Kaberuka将发表讲话。

伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(至12月5日)。

渥太华--加拿大央行宣布关键政策利率。

日本函馆--日本央行审议委员佐藤健裕发表讲话。

12月5日(四)

美国德克萨斯--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在达拉斯联储于大学城举办的社区论坛上发表关于“联储操作与经济形势”的演讲(1815)。

美国劳德代尔堡--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济和货币政策发表讲话(1315)。

伦敦--英国财政大臣欧思邦公布英国经济和财政半年度报告。

伦敦--英国央行宣布利率决议。

法兰克福--欧洲央行管委会会议，随后将公布利率决议并召开新闻发布会。

奥斯陆--挪威央行政策委员会召开利率会议。

12月6日(五)

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在主题为“百年联储”的罗耀拉大学校友座谈会上参与小组讨论(2000)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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