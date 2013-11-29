中国环境：北京市碳排放权交易开市，线上公开交易均价51.25元/吨--报载

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透北京11月29日 - 中国人民日报称，北京市碳排放权交易在北京环境交易所周四正式敲锣开市，场外转让均价50元/吨，线上公开交易均价51.25元/吨。
报导援引北京市发改委委员洪继元表示，当日参与交易的主体广泛，交易方式多样，既有央企、也有市属企业，既有履约单位、也有非履约单位，既有履约单位之间的交易，也有非履约单位与履约单位之间的交易。 北京是国家确定的7个碳排放权交易试点省市之一。北京市碳排放权市场建设的一大特点就是以政府购买服务的方式开展第三方核查。
6月18日上线至今，深圳碳市场碳价已由开始的每吨近30元人民币稳定在每吨80元左右。
人民日报周二报导称，上海市191家企业将率先试点碳排放交易，今后上海企业碳排放单位可通过上海环境能源交易所购入或售出其相对实际排放不足或多余的配额，碳排放交易将促进企业选择低成本减排路径。
2011年10月，国家发改委提出将在上海、北京、天津、重庆、湖北、广东和深圳开展碳交易试点工作，鼓励条件具备的地区先行先试碳排放权交易。路透调查显示，中国碳排放许可价格在交易初期将不到5美元。 （完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。