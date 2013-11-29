中国环境：北京市碳排放权交易开市，线上公开交易均价51.25元/吨--报载

报导援引北京市发改委委员洪继元表示，当日参与交易的主体广泛，交易方式多样，既有央企、也有市属企业，既有履约单位、也有非履约单位，既有履约单位之间的交易，也有非履约单位与履约单位之间的交易。 北京是国家确定的7个碳排放权交易试点省市之一。北京市碳排放权市场建设的一大特点就是以政府购买服务的方式开展第三方核查。