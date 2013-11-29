全球金市：现货金或录得五个月最大月度跌幅，因忧虑美国刺激举措终结

由于金价持续承压，本周中国的买盘有所回升；中国今年料成为全球最大的黄金消费国。周四时，上海黄金交易所的99.99%纯金交易量创下七周来最高。

俄罗斯银行VTB 周四表示，其已开始向印度出口金银块，以扩大其在亚太地区的业务。(完)