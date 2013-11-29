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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 09:01 BJT

全球金市：现货金或录得五个月最大月度跌幅，因忧虑美国刺激举措终结

0020GMT时，现货金 持平在每盎司1,242.91美元，周四收升0.5%，由于美国金融市场因感恩节假期休市，交投相对淡静。

由于金价持续承压，本周中国的买盘有所回升；中国今年料成为全球最大的黄金消费国。周四时，上海黄金交易所的99.99%纯金交易量创下七周来最高。

俄罗斯银行VTB 周四表示，其已开始向印度出口金银块，以扩大其在亚太地区的业务。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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