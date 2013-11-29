全球金市：现货金或录得五个月最大月度跌幅，因忧虑美国刺激举措终结

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
0020GMT时，现货金 持平在每盎司1,242.91美元，周四收升0.5%，由于美国金融市场因感恩节假期休市，交投相对淡静。
由于金价持续承压，本周中国的买盘有所回升；中国今年料成为全球最大的黄金消费国。周四时，上海黄金交易所的99.99%纯金交易量创下七周来最高。
俄罗斯银行VTB 周四表示，其已开始向印度出口金银块，以扩大其在亚太地区的业务。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。