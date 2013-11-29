国际油市：委内瑞拉石油部长称OPEC应维持产量上限

路透加拉加斯11月28日 - 委内瑞拉石油部长Rafael Ramirez周四表示，石油输出国组织(OPEC)在下周会议上应该会维持其当前的产量水准，而伊朗制裁若有解除，将会让OPEC自行重组。

“库存正在升高，且高于所有均值。石油太多了，有超过200万桶的石油必须被收集，”Ramirez在记者会上表示。

“(12月4日将于维也纳召开的会议上)我们的立场将是维持当前的产量水准。解除伊朗制裁将会让OPEC重新排定。”

他曾表示，一些OPEC国家已超出其整体每日3,000万桶的产量上限额度。

“OPEC内部超出‘上限’的国家将必须做出调整，”Ramirez表示。其明显指向沙持阿拉伯，但他没有明说。

委内瑞拉和伊朗都被视为OPEC成员国中的鹰派阵营。Ramirez对伊朗和六大国达成遏制伊朗核计划的协议表示欢迎。(完) (编译 戴素萍 审校 石冠兰)