国际油市：委内瑞拉石油部长称OPEC应维持产量上限

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透加拉加斯11月28日 - 委内瑞拉石油部长Rafael Ramirez周四表示，石油输出国组织(OPEC)在下周会议上应该会维持其当前的产量水准，而伊朗制裁若有解除，将会让OPEC自行重组。
“库存正在升高，且高于所有均值。石油太多了，有超过200万桶的石油必须被收集，”Ramirez在记者会上表示。
“(12月4日将于维也纳召开的会议上)我们的立场将是维持当前的产量水准。解除伊朗制裁将会让OPEC重新排定。”
他曾表示，一些OPEC国家已超出其整体每日3,000万桶的产量上限额度。
“OPEC内部超出‘上限’的国家将必须做出调整，”Ramirez表示。其明显指向沙持阿拉伯，但他没有明说。
委内瑞拉和伊朗都被视为OPEC成员国中的鹰派阵营。Ramirez对伊朗和六大国达成遏制伊朗核计划的协议表示欢迎。(完) (编译 戴素萍 审校 石冠兰)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。