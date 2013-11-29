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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 08:57 BJT

《香港报摘》--信报11月29日

* 要闻版头条：

--长和系主席李嘉诚上周罕有地接受内地传媒访问。他表明，是次受访是对本港近期多次指其撤资的说法来一个「大反击」﹗现年85岁的李嘉诚，坦言已做好退休准备，直指撤资论是个大笑话，并重申长和系一定不会迁册，更大谈政治；他说：「香港不能『人治』，永远不能选择性行使权力」。 * 其他： 　　--全球最大的大宗乾散货公众码头运营商秦皇岛港股份（新股代号： ）今天起至下周三公开招股，招股价介乎5.25港元至6.7港元，将于12月12日挂牌。消息透露，该公司国际配售已足额。董事长邢录珍指出，去年集团股本回报率（ROE）14.1%，远高于同行。

--受网上游戏收入减少及开支急增所拖累，网龙 第三季录得纯利9,723万元人民币，较上季下跌22%。首席财务官任国熙表示，公司把目光放在手机游戏，计划明年开发3至5款手机游戏，并预计手机游戏的占总收益比重将由目前的2%增至10%。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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