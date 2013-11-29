《香港报摘》--信报11月29日

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
* 要闻版头条：
--长和系主席李嘉诚上周罕有地接受内地传媒访问。他表明，是次受访是对本港近期多次指其撤资的说法来一个「大反击」﹗现年85岁的李嘉诚，坦言已做好退休准备，直指撤资论是个大笑话，并重申长和系一定不会迁册，更大谈政治；他说：「香港不能『人治』，永远不能选择性行使权力」。 * 其他： --全球最大的大宗乾散货公众码头运营商秦皇岛港股份（新股代号： ）今天起至下周三公开招股，招股价介乎5.25港元至6.7港元，将于12月12日挂牌。消息透露，该公司国际配售已足额。董事长邢录珍指出，去年集团股本回报率（ROE）14.1%，远高于同行。
--受网上游戏收入减少及开支急增所拖累，网龙 第三季录得纯利9,723万元人民币，较上季下跌22%。首席财务官任国熙表示，公司把目光放在手机游戏，计划明年开发3至5款手机游戏，并预计手机游戏的占总收益比重将由目前的2%增至10%。(完)
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路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。