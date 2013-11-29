《香港报摘》--信报11月29日

--长和系主席李嘉诚上周罕有地接受内地传媒访问。他表明，是次受访是对本港近期多次指其撤资的说法来一个「大反击」﹗现年85岁的李嘉诚，坦言已做好退休准备，直指撤资论是个大笑话，并重申长和系一定不会迁册，更大谈政治；他说：「香港不能『人治』，永远不能选择性行使权力」。 * 其他： --全球最大的大宗乾散货公众码头运营商秦皇岛港股份（新股代号： ）今天起至下周三公开招股，招股价介乎5.25港元至6.7港元，将于12月12日挂牌。消息透露，该公司国际配售已足额。董事长邢录珍指出，去年集团股本回报率（ROE）14.1%，远高于同行。