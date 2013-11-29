《新兴市场重要经济事件预告》--11月29日-12月6日

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
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11月29日(五)
菲律宾马卡第--菲律宾央行总裁泰谭柯在一媒体论坛上发表讲话(0100)。
厄瓜多尔基多--拉美和加勒比海国家联盟(CELAC)财长在基多召开会议。
12月2日(一)
金边--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德将访问柬埔寨(至12月3日)。
新加坡--新加坡财长尚达曼将在外交部外交学院主办的一次活动上发表讲话。
12月3日(二)
伦敦--英国-肯尼亚贸易投资论坛。肯尼亚财长Henry Rotich和央行总裁Njuguna Ndung'u将发表讲话。
开罗--埃及/海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)投资峰会(至12月5日)。
摩洛哥马拉喀什--第五届国际税收对话论坛(International Tax Dialogue)召开(至12月5日)。
利雅得--沙特阿拉伯召开民间部门中东会议。国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民及沙特阿拉伯财长H.E. Ibrahim Al-Assaf将发表讲话。
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至12月4日)。
圣地亚哥--智利央行公布季度货币政策报告。
12月4日(三)
巴黎--非洲-法国经济会议，法国财政部长莫斯可维西和非洲开发银行总裁Donald Kaberuka将发表讲话。
首尔--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德将访问韩国(至12月5日)。
圣地亚哥--智利央行公布11月货币政策会议记录(1130)。
萨格勒布--克罗地亚央行召开理事会会议。
12月5日(四)
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。
12月6日(五)
缅甸奈比多--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问缅甸(至12月7日)。
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 王兴亚)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
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