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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 08:58 BJT

****敬告客户：路透11月28日全球航运报导稿件暂停发送****

亲爱的客户，您好，

11月28日全球航运乾散货运价报导稿件因英文原稿未发，以致中文译文无法如期出稿，不便之处，敬请谅解！(完)

(路透中文新闻部: 86-10-66271029)(传真 86-10-66019118)
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