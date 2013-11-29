《中国报摘》--其他报纸重要消息11月29日

--上证所理事长桂敏杰表示，上交所将研究推出大盘蓝筹股更加便捷灵活的交易机制，优化融资融券制度，降低交易成本，提高交易效率，增强蓝筹股市场的回报和吸引力。

--广东省国资委主任吕业升指出，未来将在深入调研和充分论证基础上，以同业合并、突出主业和竞争力重组为基本思路，拟对省属企业进行调整重组，打造一批市场竞争能力突出的大型骨干企业，提升省属企业整体实力和核心竞争力。