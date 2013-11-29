《中国报摘》--其他报纸重要消息11月29日

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
**上海证券报**
--证监会会计部主任、中国金融会计学会副秘书长贾文勤日前表示，下一阶段证监会将支持商业银行开展资本工具的创新，通过发行优先股、减记债等来拓宽资本补充渠道；同时支持商业银行开展信贷资产证券化，盘活存量资产。
--上证所理事长桂敏杰表示，上交所将研究推出大盘蓝筹股更加便捷灵活的交易机制，优化融资融券制度，降低交易成本，提高交易效率，增强蓝筹股市场的回报和吸引力。
--上海国际航运中心建设推进办公室负责人表示，为了加快航运运价衍生品交易，有关方面已提议在上海自由贸易试验区内设立国际航运金融衍生品交易所。
--广东省国资委主任吕业升指出，未来将在深入调研和充分论证基础上，以同业合并、突出主业和竞争力重组为基本思路，拟对省属企业进行调整重组，打造一批市场竞争能力突出的大型骨干企业，提升省属企业整体实力和核心竞争力。
--中国国电集团公司在北京产权交易所挂牌转让内蒙古国电能源投资有限公司50%股权，挂牌价格39.3亿元人民币。
--欧委会近日公布对中国光伏玻璃产品反倾销调查初步裁决，决定对原产于中国的光伏玻璃产品征收临时反倾销税，实施期限为6个月。
**证券时报**
--针对中国石油 旗下吉林松源采气厂违法排污行为，中华环保联合会向北京市第二中级法院提起环境公益诉讼，请求法院立即判令中国石油立即停止环境违法行为，并对受污土壤及地下水进行修复，支付赔偿款6,075万元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。