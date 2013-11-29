港报社评：飞跃启德，破框易生波折--星岛日报11月29日

政府起动九龙东，还要飞跃启德，昨日展开国际设计比赛，宣传效应相信不亚于西九，而吸取西九的经验，要确保有关工程不会蹉跎多年才得以“起飞”。

今次以“飞跃启德”作为比赛主题，特别贴合本来是机场的启德特色。现时跑道末端的邮轮码头已经投入服务，贴近土瓜湾那边的体育园区亦敲定融资方案。

比起西九文化区40公顷土地，今次机场跑道末端和观塘码头一带，以及夹在当中的水道，水土面积共90公顷。当中涉及30万平方米的楼面面积，可发展作旅游设施、酒店、餐饮、海滨食肆，集旅游地标、消闲等于一炉。

西九计画一波三折，前后超过10年才展开工程，主要原因是当初打算交由单一中标财团包办，广受社会质疑为地产商提供好处，结果整个项目要废除单一招标。“飞跃启德”不会重蹈西九单一招标的覆辙，不过由开展设计比赛到正式落实建造工程，恐怕仍然会面对相当多的阻滞风险。当局虽大致设定了框架，但是日后最获市民欢迎和专家垂青的项目，可能需要在规划方面有所迁就，有机会一拖再拖。

大型发展项目，“香港速度”现在被“深圳速度”超越，其中一个因素，是涉及程序比较多。为了确保有关发展项目，不会无理侵犯受影响者的权益，这些程序应该存在。不过，政府应该探讨当中有甚么简化和压缩的空间。此外，有些项目就算依足程序进行，仍然不能够担保去不会横生枝节，遭团体炮轰要求推倒重来。如果不改善这些现象，不止启德，其他大型工程亦会继续一波三折。

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