港报社评：不应将商人投资政治化--文汇报11月29日

最近，外界关于李嘉诚从中国内地及香港“撤资”的传言四起。李嘉诚接受传媒专访时表示，高卖低买本来就是正常的商业行为，但就全世界而言，从来没有批评过我们撤资，惟独香港传言不断，令人遗憾。事实上，将商人投资政治化对政府和营商者都不公平。李嘉诚反击“撤资”抹黑，实际上是提醒社会不要将商人正常的商业行为政治化乃至邪恶化。

李嘉诚出售上海、广州商厦被说成“撤资中国”，在香港曾经计划出售百佳也被说成是要“撤资香港”。但正如李嘉诚表示，集团在50多个国家和地区有业务，如果有价钱合理的地皮会继续买卖，是正常商业行为。李嘉诚旗下集团今年出售了上海、广州超过百亿元的商业物业，以及香港部分资产，其背景是香港和内地一线城市的楼价都已经太高了，这与政治毫无关系。

最近李嘉诚收购的欧洲电信业务，有些原本就是和黄自己的业务。李嘉诚在2000年以高价出售多宗电讯欧洲业务，套现逾千亿港元，2009年甚至将经营培育长达12年的Partner的51.3%股权用13.81亿美元卖掉。正当人们以为和黄准备“撤资欧洲”的时候，仅2年后，李嘉诚趁着欧债危机，又将Partner用1.25亿美元买了回来，这一手高卖低买净赚了98亿港元。

指李嘉诚“撤资”的传言，充满种种捕风捉影的揣测。有传言指李嘉诚作为港商，同时撤资内地和香港，是向香港回归后恶化的商业环境。对此，李嘉诚用无可辩驳的数字反击“撤资”抹黑。李嘉诚多次对香港和国家投下信心一票，这次李嘉诚反击“撤资”抹黑，标志着他再对国家和香港投下信心一票。

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