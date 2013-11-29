港报社评：香港政治拼图不应少了工商界这一块--明报11月29日

长实主席李嘉诚接受内地传媒访问，连过去较少谈论的政治问题都有触及，说到“如果可以重新开始，我可能会选择参政”。若他的顿悟反映工商界中人终于知道参政的重要而坐言起行，且成为事实，香港将告别政治特权年代，政治体制结构的均衡参与，会以公平的方式体现。

李嘉诚的转变，显示工商界参政已经到了不能回避、也不应回避的关口。港英时，当局垄断全部权力，然后分配利益，中国恢复行使香港主权，意图仿效港英模式，只是立法会由选举产生，改变香港政治生态。邓小平处理香港问题，首先是稳住资本家；令回归后政治向工商界倾斜。

但是随着双普选将分期落实，即使较保守人士的构思，对于功能组别最多也只是保留界别提名，候选人仍要一人一票选出。工商界将失去免费政治午餐，必须透过争夺权力来保护利益。

回归以来，有识之士早指出工商界参政的重要；若工商界沉醉政治特权，恋栈免费政治午餐，他们必成民主的阻力。历史进程已到工商界抉择的时候，工商界必须参政，才有望建立较均衡的权力结构。

商界参政在培养政治人才方面，还有机会带来积极转变。问责制其中一个原意是培养人才，但10 年验证下来，简直是完全失败。工商界参政，或会改变政治生态，因政党有望发展得更制度化，或会有较多能人愿加入。

商界参政，有不少积极意义。李嘉诚若看到商界参政的重要和必要，现在坐言起行，也不太迟，以他的智慧和能量，相信会汇聚很大的政治能量，只要公平竞逐，相信会给香港带来积极正面的改变。

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